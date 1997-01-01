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*Triumph*



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TRIUMPH планируют съемку документального фильма

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Барабанщик TRIUMPH Gill Moore сообщил, что Banger Films будут работать над документальном фильмом об истории канадской легенды. Banger Films известны по таким фильмам как 2006's "Metal: A Headbanger's Journey" и 2008's "Global Metal", 2010's "Rush: Beyond The Lighted Stage", 2009's "Iron Maiden: Flight 666", 2014's "Super Duper Alice Cooper", а также документальному телесериалу "Metal Evolution".

«Мы на начальной стадии планирования документального фильма о группе... Banger Films очень круты когда дело заходит о документальных лентах. Они только что закончили историю о ZZ TOP, пока она не вышла, так что может я и сболтнул лишнего. Но с ZZ TOP они закончили, а следующими у них в планах TRIUMPH. Раньше они сделали фильм о RUSH, потом о THE TRAGICALLY HIP. Они делали 'Super Duper Alice Cooper', который, скорее всего, видели все, потом сделали фильм IRON MAIDEN. Так что мы следующие. И там будет много обсуждений американских фестивалей, о Сан-Антонио, об изданиях, о нашей карьере, о лейблах. О всем таком, да».



Canadian Rock Legends TRIUMPH Are Collaborating With BANGER FILMS On Feature-Length Documentary




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