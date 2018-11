сегодня



TRIUMPH планируют съемку документального фильма Барабанщик TRIUMPH Gill Moore сообщил, что Banger Films будут работать над документальном фильмом об истории канадской легенды. Banger Films известны по таким фильмам как 2006's "Metal: A Headbanger's Journey" и 2008's "Global Metal", 2010's "Rush: Beyond The Lighted Stage", 2009's "Iron Maiden: Flight 666", 2014's "Super Duper Alice Cooper", а также документальному телесериалу "Metal Evolution".



«Мы на начальной стадии планирования документального фильма о группе... Banger Films очень круты когда дело заходит о документальных лентах. Они только что закончили историю о ZZ TOP, пока она не вышла, так что может я и сболтнул лишнего. Но с ZZ TOP они закончили, а следующими у них в планах TRIUMPH. Раньше они сделали фильм о RUSH, потом о THE TRAGICALLY HIP. Они делали 'Super Duper Alice Cooper', который, скорее всего, видели все, потом сделали фильм IRON MAIDEN. Так что мы следующие. И там будет много обсуждений американских фестивалей, о Сан-Антонио, об изданиях, о нашей карьере, о лейблах. О всем таком, да».















+0 -0









просмотров: 14