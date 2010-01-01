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*Soen*



6 ноя 2018 : 		 Новый альбом SOEN выйдет зимой

12 сен 2018 : 		 Фрагмент переиздания SOEN

31 июл 2018 : 		 Альбом SOEN "Lykaia" будет переиздан с бонус-треками

23 фев 2017 : 		 Новое видео SOEN

14 фев 2017 : 		 MARTIN LOPEZ исключил возможность возвращения в OPETH или AMON AMARTH

21 янв 2017 : 		 Новое видео SOEN

18 дек 2016 : 		 Новая песня SOEN

1 ноя 2016 : 		 Новый альбом SOEN выйдет зимой

12 сен 2015 : 		 Видео с концерта SOEN

27 фев 2015 : 		 Видео с текстом от SOEN

25 ноя 2014 : 		 Новое видео SOEN

30 сен 2014 : 		 Новое видео SOEN

11 сен 2014 : 		 Новый альбом SOEN выйдет в ноябре

26 фев 2013 : 		 Дебютный альбом SOEN выйдет летом

4 апр 2012 : 		 Новое видео SOEN

24 фев 2012 : 		 Новое видео SOEN

2 фев 2012 : 		 Новое видео SOEN

10 янв 2012 : 		 Новая песня SOEN

19 ноя 2011 : 		 Предварительный трек-лист нового альбома SOENSOEN

16 ноя 2011 : 		 SOEN на SPINEFARM RECORDS

17 окт 2010 : 		 Новая песня SOEN

28 май 2010 : 		 Бывший ударник OPETH и басист SADUS в новом проекте SOEN

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Новый альбом SOEN выйдет зимой

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Группа SOEN, в состав которой входит барабанщик Martin Lopez (бывший участник AMON AMARTH и OPETH), выпустит новую работу, получившую название "Lotus", первого февраля на Silver Lining Music.



SOEN Feat. Ex-OPETH Drummer MARTIN LOPEZ: 'Lotus' Album Due In February




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