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Новый альбом SOEN выйдет зимой Группа SOEN, в состав которой входит барабанщик Martin Lopez (бывший участник AMON AMARTH и OPETH), выпустит новую работу, получившую название "Lotus", первого февраля на Silver Lining Music.















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