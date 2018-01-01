"Message At The Tone", новая песня гитариста KILL DEVIL HILL Mark'a Zavon'a, доступна для прослушивания. Этот трек взят из дебютного одноименного альбома, выход которого намечен на 23 ноября на лейбле басиста MEGADETH EMP Label Group. Партии ударных для альбома записывали Brian Tichy (OZZY OSBOURNE, WHITESNAKE, FOREIGNER) и Vinny Appice (BLACK SABBATH, DIO) и Mike Duda (W.A.S.P.), а за сведение отвечал Josh Newell (INTRONAUT, BLACK VEIL BRIDES), за мастеринг Paul Logus (STONE SOUR, THE WINERY DOGS).
LU777
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