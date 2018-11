сегодня



Новая песня гитариста KILL DEVIL HILL "Message At The Tone", новая песня гитариста KILL DEVIL HILL Mark'a Zavon'a, доступна для прослушивания. Этот трек взят из дебютного одноименного альбома, выход которого намечен на 23 ноября на лейбле басиста MEGADETH EMP Label Group. Партии ударных для альбома записывали Brian Tichy (OZZY OSBOURNE, WHITESNAKE, FOREIGNER) и Vinny Appice (BLACK SABBATH, DIO) и Mike Duda (W.A.S.P.), а за сведение отвечал Josh Newell (INTRONAUT, BLACK VEIL BRIDES), за мастеринг Paul Logus (STONE SOUR, THE WINERY DOGS).



Трек-лист:



01. Message At The Tone



02. Back In The Day



03. Three Days Grace



04. Big Shot



05. South Of The Border



06. Color Of Blood



07. Whiskey Tango



08. Seven Stitches



09. Remember



10. Brick By Brick















+0 -2



( 1 )





просмотров: 161