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*Mark Zavon*



6 ноя 2018 : 		 Новая песня гитариста KILL DEVIL HILL

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Новая песня гитариста KILL DEVIL HILL

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"Message At The Tone", новая песня гитариста KILL DEVIL HILL Mark'a Zavon'a, доступна для прослушивания. Этот трек взят из дебютного одноименного альбома, выход которого намечен на 23 ноября на лейбле басиста MEGADETH EMP Label Group. Партии ударных для альбома записывали Brian Tichy (OZZY OSBOURNE, WHITESNAKE, FOREIGNER) и Vinny Appice (BLACK SABBATH, DIO) и Mike Duda (W.A.S.P.), а за сведение отвечал Josh Newell (INTRONAUT, BLACK VEIL BRIDES), за мастеринг Paul Logus (STONE SOUR, THE WINERY DOGS).

Трек-лист:

01. Message At The Tone

02. Back In The Day

03. Three Days Grace

04. Big Shot

05. South Of The Border

06. Color Of Blood

07. Whiskey Tango

08. Seven Stitches

09. Remember

10. Brick By Brick



KILL DEVIL HILL Guitarist MARK ZAVON Releases 'Message At The Tone' Song From Debut Solo Album




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

LU777
6 ноя 2018, 22:00		Сведение выполнено не в тему....зачем инрают хорошие барабанщики? ...а в итоге хуйня из сэмплов


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