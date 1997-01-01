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*Crobot*



6 ноя 2018 : 		 CROBOT на MASCOT LABEL GROUP

3 сен 2016 : 		 Новая песня CROBOT

25 авг 2016 : 		 Новое видео CROBOT

19 июл 2016 : 		 Новая песня CROBOT

24 июн 2016 : 		 Видео с текстом от CROBOT

10 июн 2016 : 		 Новый альбом CROBOT выйдет в сентябре

20 ноя 2015 : 		 "Психоделическое" видео CROBOT

16 фев 2015 : 		 "Психоделическое" видео CROBOT

25 окт 2014 : 		 Новый альбом CROBOT доступен для прослушивания

22 окт 2014 : 		 Новая песня CROBOT

15 окт 2014 : 		 Новое видео CROBOT

16 сен 2014 : 		 Новое видео CROBOT

13 авг 2014 : 		 Новый альбом CROBOT выйдет в октбяре

23 июл 2014 : 		 CROBOT на NUCLEAR BLAST

31 мар 2014 : 		 CROBOT выпустят миньон в мае

18 дек 2013 : 		 CROBOT на WIND-UP RECORDS

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CROBOT на MASCOT LABEL GROUP

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CROBOT заключили соглашение с лейблом MASCOT LABEL GROUP, на котором состоится релиз нового альбома.



CROBOT Signs With MASCOT LABEL GROUP



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