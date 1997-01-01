Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Гитарист MANOWAR обвинён в хранении детской порнографии
[68]
Новое видео SLIPKNOT
[40]
KARL LOGAN не поедет в тур с MANOWAR
[33]
ROB HALFORD: «BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире ме...
[29]
RAMMSTEIN объявили даты летних выступлений
[19]
все новости группы
Crobot
6 ноя 2018
:
CROBOT на MASCOT LABEL GROUP
3 сен 2016
:
Новая песня CROBOT
25 авг 2016
:
Новое видео CROBOT
19 июл 2016
:
Новая песня CROBOT
24 июн 2016
:
Видео с текстом от CROBOT
10 июн 2016
:
Новый альбом CROBOT выйдет в сентябре
20 ноя 2015
:
"Психоделическое" видео CROBOT
16 фев 2015
:
"Психоделическое" видео CROBOT
25 окт 2014
:
Новый альбом CROBOT доступен для прослушивания
22 окт 2014
:
Новая песня CROBOT
15 окт 2014
:
Новое видео CROBOT
16 сен 2014
:
Новое видео CROBOT
13 авг 2014
:
Новый альбом CROBOT выйдет в октбяре
23 июл 2014
:
CROBOT на NUCLEAR BLAST
31 мар 2014
:
CROBOT выпустят миньон в мае
18 дек 2013
:
CROBOT на WIND-UP RECORDS
сегодня
CROBOT
на MASCOT LABEL GROUP
CROBOT заключили соглашение с лейблом MASCOT LABEL GROUP, на котором состоится релиз нового альбома.
+0
-2
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 184
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.
0,31702208518982
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).