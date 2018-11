сегодня



Более пяти миллионов посмотрели на GUNS N' ROSES С момента старта в 2016 году тура GUNS N' ROSES, коллектив дал 140 выступлений, на которых побывало более пяти миллионов человека. В этом году группа отыграла 13 стадионных концертов и пять хэдлайн-шоу на европейских фестивалях. В Европе группа собрала в 2018 году более 750 000 человек. Тур "Not In This Lifetime" уже называется одним из самых успешных в истории музыки.



Третьего ноября стартовала новая часть тура, которая открылась выступлением в Мексике, после чего группа даст концерт в Джакарте, Маниле, Гонконге, Абу Даби, Йоханнесбурге и ряде других городов в течении ноября.











+2 -5









просмотров: 646