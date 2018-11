сегодня



Новое видео MARK 'THE SHARK' SHELTON And DAVID T. CHASTAIN Официальное видео к композиции MARK 'THE SHARK' SHELTON And DAVID T. CHASTAIN, "The Edge Of Sanity", доступно для просмотра.



Трек-лист SHELTON CHASTAIN "The Edge Of Sanity - 88 Demo Session":



01. The Edge Of Sanity (4:09)



02. Orpheus Descending (11:47)



03. Fields Of Sorrow (4:52)



04. Orpheus Descending (Extended) (21:09)











Produced by Shelton Chastain













