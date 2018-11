сегодня



Видео с текстом от BURNING WITCHES BURNING WITCHES опубликовали официальное видео с текстом на песню "Open Your Mind", которая взята из нового альбома "Hexenhammer", выход которого намечен на девятое ноября на Nuclear Blast Records.Продюсером материала были те же люди, что и у дебюта: V.O. Pulver (PRO-PAIN, DESTRUCTION, NERVOSA, PÄNZER) и вокалист DESTRUCTION Schmier, а трек-лист альбома выглядит следующим образом:



01. The Witch Circle



02. Executed



03. Lords Of War



04. Open Your Mind



05. Don't Cry My Tears



06. Maiden Of Steel



07. Dungeon Of Infamy



08. Dead Ender



09. Hexenhammer



10. Possession



11. Maneater



12. Holy Diver



Bonus tracks:



13. Self Sacrifice



14. Don't Cry My Tears (acoustic)



























