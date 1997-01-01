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Видео с текстом от BURNING WITCHES

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BURNING WITCHES опубликовали официальное видео с текстом на песню "Open Your Mind", которая взята из нового альбома "Hexenhammer", выход которого намечен на девятое ноября на Nuclear Blast Records.Продюсером материала были те же люди, что и у дебюта: V.O. Pulver (PRO-PAIN, DESTRUCTION, NERVOSA, PÄNZER) и вокалист DESTRUCTION Schmier, а трек-лист альбома выглядит следующим образом:

01. The Witch Circle

02. Executed

03. Lords Of War

04. Open Your Mind

05. Don't Cry My Tears

06. Maiden Of Steel

07. Dungeon Of Infamy

08. Dead Ender

09. Hexenhammer

10. Possession

11. Maneater

12. Holy Diver

Bonus tracks:

13. Self Sacrifice

14. Don't Cry My Tears (acoustic)



BURNING WITCHES: 'Open Your Mind' Lyric Video










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