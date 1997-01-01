Видео с текстом от BURNING WITCHES

BURNING WITCHES опубликовали официальное видео с текстом на песню "Open Your Mind", которая взята из нового альбома "Hexenhammer", выход которого намечен на девятое ноября на Nuclear Blast Records.Продюсером материала были те же люди, что и у дебюта: V.O. Pulver (PRO-PAIN, DESTRUCTION, NERVOSA, PÄNZER) и вокалист DESTRUCTION Schmier, а трек-лист альбома выглядит следующим образом:
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