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Группа METALLICA исполнила кавер-версии песен DEEP PURPLE, NAZARETH, BLUE ÖYSTER CULT Группа METALLICA третьего ноября в Masonic, San Francisco, отыграла специальное акустическое шоу, чтобы отпраздновать год сотрудничества с благотворительной организацией All Within My Hands, помогающей в борьбе с голодом. Помимо четырех участников, в концерте были также задействован квартет сопровождающих музыкантов.



Сет-лист:



1. Disposable Heroes



02. When A Blind Man Cries (DEEP PURPLE cover)



03. The Unforgiven



04. Please Don't Judas Me (NAZARETH cover)



05. Turn The Page (Bob Seger cover)



06. Bleeding Me



07. Veteran Of The Psychic Wars (BLUE ÖYSTER CULT cover)



08. Nothing Else Matters



09. All Within My Hands



10. Enter Sandman



11. The Four Horsemen



12. Hardwired















































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