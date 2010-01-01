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CHRIS SLADE об участии AXL ROSE в AC/DC : «Эта была лучшая инкарнация группы из всех, что я слышал» Бывший барабанщик AC/DC Chris Slade в недавнем интервью ответил на вопрос, действительно ли появление в команде Axl'a Rose'a оживило команду:



«О да, несомненно! Angus носился как школьник, понимаешь?! Это действительно оживило группу. Brian замечательный, как мы все знаем, он отличный человек и отличный парень. Но Axl все сказал своим голосом. К примеру я просто не могу поверить в то, какие ноты он брал, это было ошеломляющее. И у меня даже не было никакой надежды на благоприятный исход до, ведь когда я узнал, что Axl придет к нам, я подумал: 'О, что?! Потому что я слышал его только в GUNS N' ROSES, но все великие певцы могут менять тембр своего голоса, и, надо же, он берет ноты, которые слышат только собаки. Это было невероятно! Я считаю, что он проделал потрясающую работу. Я мог слышать его очень четко, потому что я использую ушные мониторы, и это была лучшая инкарнация группы из всех, что я слышал».



На вопрос о слухах о том, что AC/DC записывают новый альбом вместе с Johnson'ом и Rudd'ом, Chris ответил:



«Если это сработает, то то удачи. Это здорово. Почему бы и нет? Ходят всевозможные слухи, Axl будет что-то писать, Brian будет что-то писать, столько домыслов. И я то, что я вынес из опыта работы с AC / DC — это то, что не стоит верить слухам, потому что даже фанаты делают фейки... Однаку Angus'y уже больше 60... у него есть еще несколько лет, чтобы быть в деле, возьмет он меня или Brian'a или нет. Это все, чем он занят, он расслабляется, когда рисует, курит сигары, и на этом все, так что все остальное время он играет на гитаре»



На вопрос о том, кто, по его мнению, играет на басу на последней записи AC/DC, так как Cliff решил уйти после тура "Rock Or Bust", Slade ответил:



«Я не особо уверен в этом. Но Stevie и Angus оба играют на басу. Вернется ли Cliff? Все зависит от того, скучно ему или нет, потому что все, что он сейчас хочет, это рыбачить с сыном, который профессионально этим занимается. Так что, я ничего не знаю на этот счет. Все возможно, но, повторюсь, все это слухи. Angus значим и ориентирован на семью, как это получилось в случае со Stevie, так что я не удивлюсь, если племянник или кузен или кто-то еще играет на басу. Но все это лишь мои мысли, не более».











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