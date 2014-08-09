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Концертное видео METALLICA METALLICA отмечает выход делюкс-версии …And Justice for All публикацией концертных роликов из этого альбома разных годов — настал черед одноименной композиции и это будет фрагмент выступления на фестивале Heavy MTL в Монреале девятого августа 2014 года.































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