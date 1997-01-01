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DECARLO на Frontiers Music Srl
Frontiers Music Srl заключили соглашение с аор-группой DECARLO.
"Я очень рад, что на меня обратили внимание в Frontiers и я получил свой первый контракт! Работать с таким серьезным лейблом, подписавшим одни из лучших групп моего времени, это огромный комплимент для меня" — сказал Tonny DeCarlo, известный по выступлениям с BOSTON с 2007 года.
Выход альбома намечен на середину 2017 года.
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