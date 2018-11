сегодня



STEVE VAI выступил с ALABAMA SYMPHONY ORCHESTRA STEVE VAI опубликовал следующее сообщение:



"Всем привет, на связи Steve. Прошлым вечером на шоу в Алабаме я играл с

ALABAMA SYMPHONY ORCHESTRA и дирижером Carlos'ом Izcaray. Отличный опыт с классным оркестром и замечательным дирижером! Впервые я встретился с ним, когда он управлял Youth Symphony и давали концерт в Disney Hall в прошлом году. Все прошло отлично и он решил пригласить меня выступить с оркестром Алабамы. В итоге мы сыграли:



"There’s Still Something Dead in Here"

"Kill the Guy with the Ball"

"The God Eaters"

"The Murder" (with Prologue)

"Lotus Feet"

"Liberty"

"Racing the World"

"The Crying Machine"

"Call it Sleep"

"Bangkok"

"Fire Garden Suite"

"For the Love of God"



Здорово было целиком исполнить Fire Garden Suite вместе с оркестром!"















+0 -0









просмотров: 102