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*Steve Vai*



7 ноя 2018 : 		 STEVE VAI выступил с ALABAMA SYMPHONY ORCHESTRA

26 июн 2017 : 		 STEVE VAI и DEVIN TOWNSEND выступили вместе

17 май 2017 : 		 Новый релиз STEVE VAI выйдет летом

29 дек 2016 : 		 STEVE VAI исполняет хит EAGLES

14 дек 2016 : 		 STEVE VAI: «Я постоянно получаю предложения создать супергруппу»

17 ноя 2016 : 		 STEVE VAI хвалит DANIELE GOTTARDO

28 окт 2016 : 		 STEVE VAI не оставил идею собрать состав "Eat 'Em And Smile"

29 сен 2016 : 		 STEVE VAI будет введён в LONG ISLAND MUSIC HALL OF FAME

1 авг 2016 : 		 STEVE VAI исполнил в акустике Twisted Sister

28 июл 2016 : 		 STEVE VAI отменил выступления в Турции и Болгарии

21 июн 2016 : 		 Новая композиция STEVE VAI

19 май 2016 : 		 Новая композиция STEVE VAI

10 май 2016 : 		 STEVE VAI сочинил "величайшую песню" в своей истории

28 апр 2016 : 		 DEVIN TOWNSEND споёт на новом альбоме STEVE VAI

20 апр 2016 : 		 STEVE VAI полностью исполнит "Passion And Warfare"

20 дек 2015 : 		 Нашлась гитара STEVE VAI

15 дек 2015 : 		 У STEVE VAI украли гитару

2 дек 2015 : 		 STEVE VAI пожертвует гитару Ibanez "T-Mac" для TONY MacALPINE

24 ноя 2015 : 		 STEVE VAI о TONY MACALPINE

16 ноя 2015 : 		 STEVE VAI о том, как чуть было не оказался у OZZY OSBOURNE'а: «Мои инстинкты сказали "Нет-нет-нет!"»

2 окт 2015 : 		 STEVE VAI продаёт студию

28 сен 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления STEVE VAI

23 сен 2015 : 		 Туровые дневники STEVE VAI

16 сен 2015 : 		 Туровые дневники STEVE VAI

2 сен 2015 : 		 Туровые дневники STEVE VAI

2 сен 2015 : 		 STEVE VAI о любимом гитаристе

26 авг 2015 : 		 Туровые дневники STEVE VAI

19 авг 2015 : 		 Туровые дневники STEVE VAI

12 авг 2015 : 		 Туровые дневники STEVE VAI

25 июл 2015 : 		 Туровые дневники STEVE VAI

20 июл 2015 : 		 Туровые дневники STEVE VAI

15 май 2015 : 		 STEVE VAI о выступлении с SEPULTURA

9 апр 2015 : 		 Фрагмент нового DVD STEVE VAI

7 апр 2015 : 		 Фрагмент нового DVD STEVE VAI

28 мар 2015 : 		 Фрагмент нового DVD STEVE VAI

20 мар 2015 : 		 Фрагмент нового DVD STEVE VAI

24 фев 2015 : 		 Трейлер нового концертного релиза STEVE VAI

20 фев 2015 : 		 STEVE VAI выпустит новый концертник в апреле

14 янв 2015 : 		 STEVE VAI: видео выступления на открытии филармонии в Щецине

30 ноя 2014 : 		 STEVE VAI выпустит новый концертный DVD

22 май 2013 : 		 STEVE VAI на "Радио России"!

8 апр 2013 : 		 STEVE VAI поедет в тур с THE EVOLUTION TEMPO ORCHESTRA

17 фев 2013 : 		 STEVE VAI о европейском туре

25 июл 2012 : 		 Новая песня от STEVE VAI

29 янв 2012 : 		 STEVE VAI получил 'Les Paul Award'

10 май 2011 : 		 JOE SATRIANI, STEVE VAI и друзья объявили о благотворительном концерте для CLIFF'A CULTRERI

21 ноя 2010 : 		 Несколько альбомов STEVE VAI в высоком качестве

20 май 2010 : 		 STEVE VAI о смерти DIO

22 июл 2009 : 		 STEVE VAI выпустит концертный фильм и диск

25 июл 2007 : 		 Автограф-сессия Steve Vai

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STEVE VAI выступил с ALABAMA SYMPHONY ORCHESTRA

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STEVE VAI опубликовал следующее сообщение:

"Всем привет, на связи Steve. Прошлым вечером на шоу в Алабаме я играл с
ALABAMA SYMPHONY ORCHESTRA и дирижером Carlos'ом Izcaray. Отличный опыт с классным оркестром и замечательным дирижером! Впервые я встретился с ним, когда он управлял Youth Symphony и давали концерт в Disney Hall в прошлом году. Все прошло отлично и он решил пригласить меня выступить с оркестром Алабамы. В итоге мы сыграли:

"There’s Still Something Dead in Here" 
"Kill the Guy with the Ball"
"The God Eaters"
"The Murder" (with Prologue) 
"Lotus Feet" 
"Liberty" 
"Racing the World" 
"The Crying Machine" 
"Call it Sleep" 
"Bangkok" 
"Fire Garden Suite" 
"For the Love of God"

Здорово было целиком исполнить Fire Garden Suite вместе с оркестром!"

STEVE VAI Performs With ALABAMA SYMPHONY ORCHESTRA; Fan-Filmed Video Available






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