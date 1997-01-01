Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист MANOWAR обвинён в хранении детской порнографии [69]
*Новое видео SLIPKNOT [42]
*KARL LOGAN не поедет в тур с MANOWAR [34]
*ROB HALFORD: «BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире ме... [29]
*Фильм о QUEEN собрал уже более ста миллионов долларов [27]
*
[= ||| все новости группы



*The End: Machine*



8 ноя 2018 : 		 Дебютный альбом THE END: MACHINE выйдет весной

6 сен 2018 : 		 Новый альбом THE END выйдет весной

3 сен 2018 : 		 GEORGE LYNCH, JEFF PILSON, MICK BROWN, ROBERT MASON в THE END

7 фев 2018 : 		 GEORGE LYNCH о проекте SUPER STROKE

10 дек 2017 : 		 Музыканты DOKKEN и WARRANT в SUPER STROKE

| - |
|||| сегодня

Дебютный альбом THE END: MACHINE выйдет весной

*
zoom
*
* *
Группа THE END: MACHINE, в состав которой входят три оригинальных музыканта DOKKEN — George Lynch, Jeff Pilson и Mick Brown, а также бывший вокалист LYNCH MOB и нынешний фронтмен WARRANT Robert Mason, заключили соглашение с лейблом Frontiers Music Srl, на котором весной состоится релиз нового альбома.



THE END: MACHINE Feat. JEFF PILSON, GEORGE LYNCH, MICK BROWN, ROBERT MASON: Debut Album Due In The Spring




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 70

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Draconian Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,31753301620483    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом