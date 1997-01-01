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Дебютный альбом THE END: MACHINE выйдет весной
Группа THE END: MACHINE, в состав которой входят три оригинальных музыканта DOKKEN — George Lynch, Jeff Pilson и Mick Brown, а также бывший вокалист LYNCH MOB и нынешний фронтмен WARRANT Robert Mason, заключили соглашение с лейблом Frontiers Music Srl, на котором весной состоится релиз нового альбома. |
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