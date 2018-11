сегодня



Новый альбом BURNING RAIN выйдет весной Группа BURNING RAIN, в состав которой входит бывший гитарист WHITESNAKE и нынешний гитарист THE DEAD DAISIES Doug Aldrich, вокалист Keith St. John (KINGDOM COME, ex-MONTROSE), басист Brad Lang (Y&T) и барабанщик Blas Elias (SLAUGHTER), выпустит новый альбом, получивший название "Face The Music".



«Я хотел сделать что-то, что совершенно не пересекается с THE DEAD DAISIES. Потому как в прошлый раз, когда мы выпускали альбом, мы были в середине процесса работы над диском WHITESNAKE. И в случае с THE DEAD DAISIES, если я занят работой над альбомом, то мне крайне сложно правильно представить свою работу. Так что я специально выбирал время, чтобы уделить его раскрутке BURNING RAIN»















