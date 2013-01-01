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*Burning Rain*



7 ноя 2018 : 		 Новый альбом BURNING RAIN выйдет весной

11 май 2013 : 		 BURNING RAIN примут участие в трибьюте KISS

12 апр 2013 : 		 EPK от BURNING RAIN

3 апр 2013 : 		 Видео с текстом от BURNING RAIN

8 мар 2013 : 		 Новый альбом BURNING RAIN выйдет в мае

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Новый альбом BURNING RAIN выйдет весной

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Группа BURNING RAIN, в состав которой входит бывший гитарист WHITESNAKE и нынешний гитарист THE DEAD DAISIES Doug Aldrich, вокалист Keith St. John (KINGDOM COME, ex-MONTROSE), басист Brad Lang (Y&T) и барабанщик Blas Elias (SLAUGHTER), выпустит новый альбом, получивший название "Face The Music".

«Я хотел сделать что-то, что совершенно не пересекается с THE DEAD DAISIES. Потому как в прошлый раз, когда мы выпускали альбом, мы были в середине процесса работы над диском WHITESNAKE. И в случае с THE DEAD DAISIES, если я занят работой над альбомом, то мне крайне сложно правильно представить свою работу. Так что я специально выбирал время, чтобы уделить его раскрутке BURNING RAIN»



DOUG ALDRICH's BURNING RAIN To Release 'Face The Music' Album In March




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