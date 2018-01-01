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*Rough Riot*



7 ноя 2018 : 		 ROUGH RIOT дебютировали на сцене

23 окт 2018 : 		 Музыканты QUIET RIOT и ROUGH CUTT в ROUGH RIOT

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ROUGH RIOT дебютировали на сцене

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Группа ROUGH RIOT, в состав которой входят вокалист Paul Shortino (ROUGH CUTT, QUIET RIOT), гитаристы Chris Hager (MICKEY RATT, ROUGH CUTT, STEPHEN PEARCY) и Carlos Cavazo (QUIET RIOT, RATT), басист Sean McNabb (QUIET RIOT, LYNCH MOB, DOKKEN, ROUGH CUTT) и барабанщик Dave Alford (ROUGH CUTT), дебютировала на сцене второго ноября — видео доступно ниже.



ROUGH RIOT Feat. QUIET RIOT, ROUGH CUTT Members: Video Of Live Debut

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