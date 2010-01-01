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*The Smashing Pumpkins*



8 ноя 2018 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

15 окт 2018 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

26 сен 2018 : 		 BILLY CORGAN: «D'ARCY WRETZKY пытается вернуться в группу»

14 сен 2018 : 		 Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет осенью

24 авг 2018 : 		 Концерт SMASHING PUMPKINS в прямом эфире

10 авг 2018 : 		 D'ARCY WRETZKY никогда не вернется в SMASHING PUMPKINS

4 авг 2018 : 		 COURTNEY LOVE, CHINO MORENO, MARK MCGRATH выступили на юбилее THE SMASHING PUMPKINS

14 июл 2018 : 		 SMASHING PUMPKINS исполнили кавер на песню LED ZEPPELIN

30 июн 2018 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

13 июн 2018 : 		 THE SMASHING PUMPKINS в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

8 июн 2018 : 		 Новая песня SMASHING PUMPKINS

26 мар 2018 : 		 BILLY CORGAN: «D'ARCY WRETZKY не оставила нам вариантов»

28 фев 2018 : 		 Так ли хороши продажи билетов на тур SMASHING PUMPKINS

16 фев 2018 : 		 THE SMASHING PUMPKINS подтвердили тур

15 фев 2018 : 		 Басистка SMASHING PUMPKINS прошлась по лидеру группы

14 фев 2018 : 		 Басистка SMASHING PUMPKINS не примет участие в реюнионе

15 ноя 2017 : 		 Лидер SMASHING PUMPKINS выступил с защитой NICKELBACK

23 авг 2017 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS выпускает сольную работу

29 июн 2017 : 		 Барабанщик намекает на реюнион SMASHING PUMPKINS

18 янв 2017 : 		 Реюнион THE SMASHING PUMPKINS имеет шансы на успех

17 авг 2016 : 		 BILLY CORGAN контактирует с оригинальным составом SMASHING PUMPKINS

28 мар 2016 : 		 JAMES IHA выступил с THE SMASHING PUMPKINS

24 июн 2015 : 		 JIMMY CHAMBERLIN поедет в тур с THE SMASHING PUMPKINS

12 июн 2015 : 		 Перемены в THE SMASHING PUMPKINS

26 мар 2015 : 		 Фронтмен SMASHING PUMPKINS: будущее группы "мрачно и неопределенно"

20 янв 2015 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

30 ноя 2014 : 		 Видео с выступления SMASHING PUMPKINS

19 ноя 2014 : 		 Барабанщик RAGE AGAINST THE MACHINE выступит с THE SMASHING PUMPKINS

5 ноя 2014 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

22 окт 2014 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

3 сен 2014 : 		 BILLY CORGAN может вновь расформировать THE SMASHING PUMPKINS

24 июл 2014 : 		 THE SMASHING PUMPKINS завершили запись

18 июн 2014 : 		 По словам лидера THE SMASHING PUMPKINS, Mike Byrne «ушёл»

10 май 2014 : 		 TOMMY LEE на новом альбоме THE SMASHING PUMPKINS

30 апр 2014 : 		 Предварительный трек-лист нового альбома SMASHING PUMPKINS

31 мар 2014 : 		 SMASHING PUMPKINS заключили соглашение с BMG

7 июн 2013 : 		 Переиздание бокс-сета THE SMASHING PUMPKINS выйдет в июле

29 июн 2012 : 		 Бывший гитарист THE SMASHING PUMPKINS выпускает новый альбом

29 апр 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE SMASHING PUMPKINS

28 мар 2012 : 		 Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет в июне

18 мар 2011 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

7 янв 2011 : 		 BILLY CORGAN критикует мейджор-лейблы

25 ноя 2010 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

14 сен 2010 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

15 авг 2010 : 		 SMASHING PUMPKINS потребуется четыре года на выпуск нового проекта

7 июл 2010 : 		 Еще одна песня от THE SMASHING PUMPKINS

17 май 2010 : 		 Фронтмен SMASHING PUMPKINS о смерти DIO

12 май 2010 : 		 SMASHING PUMPKINS назвали имя новой басистки

4 мар 2010 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

19 янв 2010 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

30 май 2008 : 		 Новый сингл SMASHING PUMPKINS выйдет в сентябре

17 авг 2006 : 		 SMASHING PUMPKINS начали записывать новый альбом

25 апр 2006 : 		 SMASHING PUMPKINS возвращаются к жизни

22 июн 2005 : 		 Возрождение SMASHING PUMPKINS?

11 окт 2002 : 		 Дебютный альбом проекта THE SMASHING PUMPKINS

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Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

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"Knights Of Malta", новая песня группы THE SMASHING PUMPKINS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.", выход которого запланирован на 16 ноября.

Трек-лист:

01. Knights of Malta

02. Silvery Sometimes (Ghosts)

03. Travels

04. Solara

05. Alienation

06. Marchin' On

07. With Sympathy

08. Seek And You Shall Destroy



THE SMASHING PUMPKINS Release Another New Song, 'Knights Of Malta'




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