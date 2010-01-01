Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Гитарист MANOWAR обвинён в хранении детской порнографии
[72]
Новое видео SLIPKNOT
[44]
Фильм о QUEEN собрал уже более ста миллионов долларов
[36]
KARL LOGAN не поедет в тур с MANOWAR
[34]
ROB HALFORD: «BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире ме...
[31]
все новости группы
The Smashing Pumpkins
8 ноя 2018
:
Новая песня THE SMASHING PUMPKINS
15 окт 2018
:
Новое видео THE SMASHING PUMPKINS
26 сен 2018
:
BILLY CORGAN: «D'ARCY WRETZKY пытается вернуться в группу»
14 сен 2018
:
Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет осенью
24 авг 2018
:
Концерт SMASHING PUMPKINS в прямом эфире
10 авг 2018
:
D'ARCY WRETZKY никогда не вернется в SMASHING PUMPKINS
4 авг 2018
:
COURTNEY LOVE, CHINO MORENO, MARK MCGRATH выступили на юбилее THE SMASHING PUMPKINS
14 июл 2018
:
SMASHING PUMPKINS исполнили кавер на песню LED ZEPPELIN
30 июн 2018
:
Новое видео THE SMASHING PUMPKINS
13 июн 2018
:
THE SMASHING PUMPKINS в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"
8 июн 2018
:
Новая песня SMASHING PUMPKINS
26 мар 2018
:
BILLY CORGAN: «D'ARCY WRETZKY не оставила нам вариантов»
28 фев 2018
:
Так ли хороши продажи билетов на тур SMASHING PUMPKINS
16 фев 2018
:
THE SMASHING PUMPKINS подтвердили тур
15 фев 2018
:
Басистка SMASHING PUMPKINS прошлась по лидеру группы
14 фев 2018
:
Басистка SMASHING PUMPKINS не примет участие в реюнионе
15 ноя 2017
:
Лидер SMASHING PUMPKINS выступил с защитой NICKELBACK
23 авг 2017
:
Лидер THE SMASHING PUMPKINS выпускает сольную работу
29 июн 2017
:
Барабанщик намекает на реюнион SMASHING PUMPKINS
18 янв 2017
:
Реюнион THE SMASHING PUMPKINS имеет шансы на успех
17 авг 2016
:
BILLY CORGAN контактирует с оригинальным составом SMASHING PUMPKINS
28 мар 2016
:
JAMES IHA выступил с THE SMASHING PUMPKINS
24 июн 2015
:
JIMMY CHAMBERLIN поедет в тур с THE SMASHING PUMPKINS
12 июн 2015
:
Перемены в THE SMASHING PUMPKINS
26 мар 2015
:
Фронтмен SMASHING PUMPKINS: будущее группы "мрачно и неопределенно"
20 янв 2015
:
Новое видео THE SMASHING PUMPKINS
30 ноя 2014
:
Видео с выступления SMASHING PUMPKINS
19 ноя 2014
:
Барабанщик RAGE AGAINST THE MACHINE выступит с THE SMASHING PUMPKINS
5 ноя 2014
:
Новая песня THE SMASHING PUMPKINS
22 окт 2014
:
Новая песня THE SMASHING PUMPKINS
3 сен 2014
:
BILLY CORGAN может вновь расформировать THE SMASHING PUMPKINS
24 июл 2014
:
THE SMASHING PUMPKINS завершили запись
18 июн 2014
:
По словам лидера THE SMASHING PUMPKINS, Mike Byrne «ушёл»
10 май 2014
:
TOMMY LEE на новом альбоме THE SMASHING PUMPKINS
30 апр 2014
:
Предварительный трек-лист нового альбома SMASHING PUMPKINS
31 мар 2014
:
SMASHING PUMPKINS заключили соглашение с BMG
7 июн 2013
:
Переиздание бокс-сета THE SMASHING PUMPKINS выйдет в июле
29 июн 2012
:
Бывший гитарист THE SMASHING PUMPKINS выпускает новый альбом
29 апр 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома THE SMASHING PUMPKINS
28 мар 2012
:
Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет в июне
18 мар 2011
:
Новая песня THE SMASHING PUMPKINS
7 янв 2011
:
BILLY CORGAN критикует мейджор-лейблы
25 ноя 2010
:
Новая песня THE SMASHING PUMPKINS
14 сен 2010
:
Новая песня THE SMASHING PUMPKINS
15 авг 2010
:
SMASHING PUMPKINS потребуется четыре года на выпуск нового проекта
7 июл 2010
:
Еще одна песня от THE SMASHING PUMPKINS
17 май 2010
:
Фронтмен SMASHING PUMPKINS о смерти DIO
12 май 2010
:
SMASHING PUMPKINS назвали имя новой басистки
4 мар 2010
:
Новая песня THE SMASHING PUMPKINS
19 янв 2010
:
Новая песня THE SMASHING PUMPKINS
30 май 2008
:
Новый сингл SMASHING PUMPKINS выйдет в сентябре
17 авг 2006
:
SMASHING PUMPKINS начали записывать новый альбом
25 апр 2006
:
SMASHING PUMPKINS возвращаются к жизни
22 июн 2005
:
Возрождение SMASHING PUMPKINS?
11 окт 2002
:
Дебютный альбом проекта THE SMASHING PUMPKINS
сегодня
Новая песня
THE SMASHING PUMPKINS
"Knights Of Malta", новая песня группы THE SMASHING PUMPKINS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.", выход которого запланирован на 16 ноября.
Трек-лист:
01. Knights of Malta
02. Silvery Sometimes (Ghosts)
03. Travels
04. Solara
05. Alienation
06. Marchin' On
07. With Sympathy
08. Seek And You Shall Destroy
+0
-0
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 99
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.
0,61876106262207
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).