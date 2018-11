сегодня



Новая песня THE SMASHING PUMPKINS "Knights Of Malta", новая песня группы THE SMASHING PUMPKINS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.", выход которого запланирован на 16 ноября.



Трек-лист:



01. Knights of Malta



02. Silvery Sometimes (Ghosts)



03. Travels



04. Solara



05. Alienation



06. Marchin' On



07. With Sympathy



08. Seek And You Shall Destroy















+0 -0









просмотров: 99