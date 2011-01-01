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LACUNA COIL хотят выпустить новый альбом в 2019 году Вокалистка LACUNA COIL Christina Scabbia в недавнем разговоре с Metal Wani ответила на вопрос о том, начата ли работа над новым материалом:



«Мы начинаем работать над новым альбомом, хотя должна сказать, что песни ещё не готовы. Поскольку сейчас мы работаем в туровом режиме, плюс работа над книгой и DVD, — всё это занимает столько времени, что толком сконцентрироваться на сочинении нет никакой возможности. Так что как только мы вернёмся домой после евротура, то сосредоточимся на сочинении новых песен, и всё уже будет по-настоящему. Но до сих пор у нас не было достаточно на это времени и, самое главное, правильного мышления и настроения для сочинения новой музыки. А мы хотим подойти ко всему с максимальной серьёзностью, когда мы будем точно знать, что готовы представить серьёзный материал. Но всё это будет совсем скоро. Мы планируем выпустить новый альбом в следующем году. Надеюсь, у нас получится».















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