SCORPIONS выпускают виски SCORPIONS в сотрудничестве со шведской Mackmyra представили новый продукт — Rock 'N' Roll Star Single Malt Whisky Cherry Cask.



«Наконец-то мы готовы представить собственный виски SCORIONS... и он нам нравится! — говорят музыканты группы. — Именно этот виски достигает своей идеальной насыщенности в необычных винных бочках из-под сладкой немецкой черешни. Мы надеемся, что вам он понравится... И let's rock the night and taste the sting!!!»



Выдержанный в американских бочках из-под бурбона, а также в бочках из под хереса Олоросо, но с дополнительной выдержкой в немецких бочках из-под вишнёвого вина, эта встреча немецкого вкуса с древесными ароматами и крафтовой продукцией шведских мастеров не могла иметь лучшего конечного результата. В то время как созревание спиртных напитков в бочках, в которых хранился херес, портвейн или мадера, является относительно распространённым явлением в мире солодового виски, использование немецких бочек из-под сладкого вишнёвого вина гарантированно вызовет интерес любителей виски. Нотки сладкой вишни, смешанные с ванилью бывших бурбоновых бочек, и маслянистые ароматы хересных бочек идеально дополняют друг друга и дарят незабываемое впечатление.



Angela D'Orazio, мастер дистиллятор в Mackmyra: «Очень приятные люди для совместной работы! Klaus, Rudolf, Matthias, Mikkey и Pawel выражали искреннюю заинтересованность в процессе. Думаю, мы смогли достичь интересного результата и получить мягкий виски с ароматами ванили от бурбоновых бочек, мягкие маслянистые нотки от хереса олоросо и сладость вишни от бочек из-под вишнёвого вина. В итоге у нас получился идеальный баланс вкуса вишни и хереса».















