SCORPIONS выпускают виски

SCORPIONS в сотрудничестве со шведской Mackmyra представили новый продукт — Rock 'N' Roll Star Single Malt Whisky Cherry Cask.
«Наконец-то мы готовы представить собственный виски SCORIONS... и он нам нравится! — говорят музыканты группы. — Именно этот виски достигает своей идеальной насыщенности в необычных винных бочках из-под сладкой немецкой черешни. Мы надеемся, что вам он понравится... И let's rock the night and taste the sting!!!»
Выдержанный в американских бочках из-под бурбона, а также в бочках из под хереса Олоросо, но с дополнительной выдержкой в немецких бочках из-под вишнёвого вина, эта встреча немецкого вкуса с древесными ароматами и крафтовой продукцией шведских мастеров не могла иметь лучшего конечного результата. В то время как созревание спиртных напитков в бочках, в которых хранился херес, портвейн или мадера, является относительно распространённым явлением в мире солодового виски, использование немецких бочек из-под сладкого вишнёвого вина гарантированно вызовет интерес любителей виски. Нотки сладкой вишни, смешанные с ванилью бывших бурбоновых бочек, и маслянистые ароматы хересных бочек идеально дополняют друг друга и дарят незабываемое впечатление.
Angela D'Orazio, мастер дистиллятор в Mackmyra: «Очень приятные люди для совместной работы! Klaus, Rudolf, Matthias, Mikkey и Pawel выражали искреннюю заинтересованность в процессе. Думаю, мы смогли достичь интересного результата и получить мягкий виски с ароматами ванили от бурбоновых бочек, мягкие маслянистые нотки от хереса олоросо и сладость вишни от бочек из-под вишнёвого вина. В итоге у нас получился идеальный баланс вкуса вишни и хереса».
Blackout 74
LU777
Blackout 74
Triumphator
ИванСемичев
Blackout 74
Тебе не всё равно, ну мода такая, прикол такой и что, пусть, я хочу к примеру иметь этот напиток, не они первые, не они последние это бренд рок музыка, поэтому выпускают и нечего тут понимать )
Petrovich Sexyy
То-то и оно, что имя таких групп на хер никому не нужно.
Вискарик выпустить - благое дело. Никакую ауру это не портит.
Blackout 74
+ 10
ИванСемичев
Petrovich Sexyy
И в выпуске под вывеской Скорпов вискарика я , как и многие, ничего зазорного не вижу. Про порченую ауру - это стандартная митолиздско-фантазийная пафосная ерунда.
К слову, не знаю класс и тираж этого виски, но замечу, что на рынке элитного виски ( где качественно все ) предложений немало и чего только ребята не делают, чтобы продвинуть свой бренд.
ИванСемичев
Flashback
Смешно. Особенно в нынешних реалиях.
"да в торговом бизнесе больше 20 лет ."
Надеюсь, речь не про ёлки на Новый год, тюльпаны на 8 марта, флажки и ленточки на 9-е мая. Про "жижки" для вейпов молчу, во временные рамки не вписывается.
Рок музыка, сама по себе, уже лет как 40 - бренд. Под котором много чего выпускают хорошего и не очень.
Пиво Мейденов вкусное, кстати.
ИванСемичев
Смешно. Особенно в нынешних реалиях.
-----Смешно не особо умным а Ролсс-Ройсы, Ролексы, Айфоны и Джек Дениэлс как то неплохо продаются и без рекламы рок-групп даже в нынешних реалиях .
"да в торговом бизнесе больше 20 лет ."
Надеюсь, речь не про ёлки на Новый год, тюльпаны на 8 марта, флажки и ленточки на 9-е мая. Про "жижки" для вейпов молчу, во временные рамки не вписывается.
----- Когда тебе исполнится 30 лет ты уже не будешь на чужих и не знакомых людях примерять свой *эталон успеха*.
Рок музыка, сама по себе, уже лет как 40 - бренд. Под котором много чего выпускают хорошего и не очень.
---- Рок музыке уже 60 лет а не 40 как бы
Пиво Мейденов вкусное, кстати.
---- Попробовал бы ты его если бы на этом пиве не стояло Лого Мэйден ?
Flashback
"Когда тебе исполнится 30 лет ты уже не будешь на чужих и не знакомых людях примерять свой *эталон успеха*"
Когда мне 6-ть лет назад исполнилось 30, я уже презирал тех, кто высказывает категоричность среди равных.
Просто перестал бить за это в рыло.
Ролс-Ройс основан в 1904 году, а винокурня Mackmyra первую партию выпустила в 2006. Кто из нас "не особо умный"?
Гуглим за 30 секунд:
"Идея создания шведского виски принадлежит компании единомышленников из Королевского технологического института (Стокгольм, Швеция), которые в 1998 году задумали построить первую локальную винокурню. Производство было основана близ небольшого поселка Макмира и уже в 1999 году мир увидел первые шведские спирты. Спустя два года экспериментов, из более чем 170 рецептур было отобрано две, которые стали основой линейки Mackmyra. Визитной карточкой молодой винокурни стало использование шведского дуба. С 2000 года на винокурне используют небольшие бочки объемом 30 литров, которые обеспечивают быстрое созревание. С 2005 года каждый желающий получил возможность приобрести бочку виски, которая хранится на складе винокурни и передаётся покупателю по готовности.
Первая ограниченный официальный релиз Mackmyra Preludium 01 был выпущен на рынок 1-го февраля 2006 года и был продан в течение всего 20 минут."
"Попробовал бы ты его если бы на этом пиве не стояло Лого Мэйден"
Конечно нет, но это не вписывается в твоё миропонимание.
P.S.:
"Рок музыке уже 60 лет а не 40 как бы"
Я про основание "Зала славы рок-н-ролла", кого туда вводят, наверно, уточнять не надо.
Petrovich Sexyy
Ну как бы среди фанатов всегда найдутся чем угодно облапошенные и оскорбленные. Просто, если человек не долбоеб, он попробует один раз, и если не его, потреблять более не станет. Ничего критичного.
Пробовал Trooper - хороший, годный светляк. Интересно попробовать Hallowed, говорят закос под бельгийцев, а мне Бельгия - самое любимое.
Еще помню AC/DC шли большими тиражами, может еще идут. Послабее, но тоже вполне пристойно.
Xander
Abondiana007
это то тут причем? новый продукт, попробуй сначала...если говно реально, тогда и говорить про чувства...
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