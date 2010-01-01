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*Scorpions*



10 ноя 2018 : 		 SCORPIONS выпускают виски

11 сен 2018 : 		 Гитарист SCORPIONS: «Мы просто не могли идти дальше с James'ом»

31 авг 2018 : 		 Вокалист SCORPIONS об анонсе ухода: «Мы ошиблись»

28 авг 2018 : 		 Вокалист SCORPIONS не против нового альбома

23 июл 2018 : 		 Фэн-видео с выступления SCORPIONS в Тель-Авиве

19 июл 2018 : 		 PHIL CAMPBELL присоединился к SCORPIONS на сцене в Барселоне

28 май 2018 : 		 Вокалист SCOOTER и другие поздравили вокалиста SCORPIONS с юбилеем

21 окт 2017 : 		 Обложка и трек лист нового релиза SCORPIONS

19 окт 2017 : 		 Новый релиз SCORPIONS выйдет осенью

8 окт 2017 : 		 SCORPIONS отменили тур по США

6 окт 2017 : 		 SCORPIONS отменили визит в муниципалитет Лос-Анджелеса

6 окт 2017 : 		 Гитарист SCORPIONS: «"Eye II Eye" был ошибкой»

4 окт 2017 : 		 SCORPIONS посетят совет Лос-Анджелеса

18 сен 2017 : 		 Видео с первого концерта североамериканского тура SCORPIONS

15 сен 2017 : 		 SCORPIONS записали две новые песни

10 сен 2017 : 		 Песню SCORPIONS поставили по ошибке

15 авг 2017 : 		 Гитарист SCORPIONS о долголетии команды

8 авг 2017 : 		 Гитарист SCORPIONS о решении Трампа построить стену

5 июл 2017 : 		 Гитарист SCORPIONS о разогреве MEGADETH

23 мар 2017 : 		 SCORPIONS объявили даты американского тура с MEGADETH

26 янв 2017 : 		 MIKKEY DEE надеется записать альбом со SCORPIONS

22 дек 2016 : 		 SCORPIONS, METAL BLADE RECORDS, Rainbow Bar & Grill в 'Hall Of Heavy Metal History'

6 дек 2016 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Взаимоотношения с Mikkey просто замечательные!»

20 ноя 2016 : 		 SCORPIONS играют в 'My Favorite Things'

28 окт 2016 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Mikkey Dee принёс с собой новую энергетику!»

10 окт 2016 : 		 ULI JON ROTH присоединился на сцене к SCORPIONS

12 сен 2016 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD стал постоянным участником SCORPIONS

5 сен 2016 : 		 SCORPIONS исполнили MOTÖRHEAD

26 авг 2016 : 		 Фильм о SCORPIONS выйдет осенью

25 авг 2016 : 		 Концертный релиз SCORPIONS выйдет осенью

22 июл 2016 : 		 SCORPIONS впервые выступят в Австралии

2 июл 2016 : 		 Гитарист METALLICA сочинил предисловие к новой книге о SCORPIONS

12 май 2016 : 		 Гитарист SCORPIONS объяснил, почему группа не ушла на покой

11 май 2016 : 		 SCORPIONS с барабанщиком MOTÖRHEAD: видео

29 апр 2016 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD выступит со SCORPIONS

21 апр 2016 : 		 Гитарист SCORPIONS о ситуации в AC/DC

13 апр 2016 : 		 Концертное видео от SCORPIONS

22 мар 2016 : 		 SCORPIONS сыграли неполное шоу

16 мар 2016 : 		 Документальный фильм о создании "Animal Magnetism" SCORPIONS

11 мар 2016 : 		 Документальный фильм о создании "Animal Magnetism" SCORPIONS

16 фев 2016 : 		 Туровое издание последнего альбома SCORPIONS выйдет c двумя DVD

5 фев 2016 : 		 Видео с выступления SCORPIONS в программе Na Sowas!

12 янв 2016 : 		 SCORPIONS отыграют пять концертов в Лас-Вегасе

25 дек 2015 : 		 SCORPIONS в Musikladen TV

24 дек 2015 : 		 Поздравление от SCORPIONS

23 дек 2015 : 		 SCORPIONS на немецком ТВ

22 дек 2015 : 		 Редкое концертное видео SCORPIONS

20 дек 2015 : 		 Видео с выступления SCORPIONS в программе Rockpop

18 дек 2015 : 		 Новое видео SCORPIONS

15 дек 2015 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

12 дек 2015 : 		 Семплы треков переиздания SCORPIONS "Tokyo Tapes"

6 дек 2015 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

3 дек 2015 : 		 Редкая композиция SCORPIONS

1 дек 2015 : 		 RUDOLF SCHENKER: «Было важно, чтобы SCORPIONS выступили в Париже»

26 ноя 2015 : 		 Документальный фильм SCORPIONS о "Taken By Force"

26 ноя 2015 : 		 Фанаты SCORPIONS поют национальный гимн Франции

21 ноя 2015 : 		 Семплы треков переиздания SCORPIONS "Love At First Sting"

20 ноя 2015 : 		 Шесть релизов SCORPIONS попали в чарты

17 ноя 2015 : 		 Семплы треков переиздания SCORPIONS "World Wide Live"

14 ноя 2015 : 		 Документальный фильм SCORPIONS о "Taken By Force"

12 ноя 2015 : 		 Семплы треков переиздания SCORPIONS "Animal Magnetism"

11 ноя 2015 : 		 Семплы треков переиздания SCORPIONS "Lovedrive"

10 ноя 2015 : 		 Семплы треков переиздания SCORPIONS "Savage Amusement"

9 ноя 2015 : 		 Семплы треков переиздания SCORPIONS "Taken By Force"

7 ноя 2015 : 		 Семплы песен из переиздания SCORPIONS

4 ноя 2015 : 		 Нереализованный трек SCORPIONS

3 ноя 2015 : 		 Документальный фильм SCORPIONS о "Taken By Force"

20 окт 2015 : 		 Документальный фильм SCORPIONS выйдет в ноябре

19 окт 2015 : 		 SCORPIONS отменили специальное шоу

15 окт 2015 : 		 Гитарист SCORPIONS о переизданиях

9 окт 2015 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

7 окт 2015 : 		 Вокалист SCORPIONS о своем автомобиле

29 сен 2015 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Нет ничего, что бы я хотел поменять в нашей карьере»

25 сен 2015 : 		 Демо "Coming Home" SCORPIONS

18 сен 2015 : 		 Трейлер нового переиздания SCORPIONS

17 сен 2015 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

16 сен 2015 : 		 Демо нереализованного трека SCORPIONS

14 сен 2015 : 		 SCORPIONS выступили с двенадцатилетним гитаристом

8 сен 2015 : 		 Гитарист SCORPIONS: "Альбом SCHENKER BROTHERS отложен из-за юбилея группы"

4 сен 2015 : 		 Трейлер переизданий SCORPIONS

30 авг 2015 : 		 Колыбельные от SCORPIONS

29 авг 2015 : 		 Переиздания альбомов SCORPIONS выйдут в ноябре

26 авг 2015 : 		 Новое видео SCORPIONS

16 июл 2015 : 		 Гитарист SCORPIONS: "Рок-н-ролл никогда не умрет!"

15 июл 2015 : 		 Переиздания SCORPIONS выйдут в ноябре

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SCORPIONS

16 июн 2015 : 		 Последний альбом SCORPIONS выйдет в США с 7 бонус-треками

26 май 2015 : 		 Вокалист SCORPIONS в программе "Познер"

23 май 2015 : 		 SCORPIONS в программе "Вечерний Ургант"

9 май 2015 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

4 май 2015 : 		 SCORPIONS открыли мировой тур

15 апр 2015 : 		 Гитарист SCORPIONS о названии нового альбома

16 фев 2015 : 		 Фронтмен SCORPIONS об альбоме "Eye To Eye": "Лучшая ошибка, которую мы когда-либо совершали"

16 фев 2015 : 		 Репортаж о премьере документального фильма о SCORPIONS

13 фев 2015 : 		 "Virgin Killer" SCORPIONS выйдет на виниле

10 фев 2015 : 		 Гитарист SCORPIONS объяснил, почему "прощальный" тур не стал прощальным

9 фев 2015 : 		 Новое видео SCORPIONS

1 фев 2015 : 		 Семплы новых песен SCORPIONS

15 янв 2015 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

6 янв 2015 : 		 Трейлер нового альбома SCORPIONS

19 дек 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SCORPIONS

30 ноя 2014 : 		 JAMES KOTTAK вернулся в SCORPIONS

3 сен 2014 : 		 Умер менеджер SCORPIONS

17 авг 2014 : 		 SCORPIONS отметят юбилей альбомом и туром

6 авг 2014 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

29 июл 2014 : 		 Запросы SCORPIONS влияют на цену билетов

17 июл 2014 : 		 SCORPIONS передумали уходить

7 май 2014 : 		 Барабанщик SCORPIONS вернулся домой

2 май 2014 : 		 SCORPIONS о ситуации с James'ом Kottak'ом

29 апр 2014 : 		 Барабанщик SCORPIONS сядет в тюрьму за оскорбление Ислама

7 апр 2014 : 		 SCORPIONS выступили без Kottak'a

24 фев 2014 : 		 SCORPIONS выступят в Бахрейне на гран-при формулы 1

5 фев 2014 : 		 SCORPIONS записали кавер-версию RAINBOW для трибьюта DIO

9 янв 2014 : 		 'Blackout' SCORPIONS выйдет на SACD

24 дек 2013 : 		 Вокалист SCORPIONS о выборе песен для "MTV Unplugged"

18 дек 2013 : 		 EPK от SCORPIONS

27 ноя 2013 : 		 Фрагмент нового DVD SCORPIONS

25 ноя 2013 : 		 Фрагмент нового DVD SCORPIONS

15 ноя 2013 : 		 Трейлер нового DVD SCORPIONS

25 окт 2013 : 		 Трек-лист нового концертного релиза SCORPIONS

16 окт 2013 : 		 SCORPIONS получили награду DER STEIGER

11 окт 2013 : 		 Концертный релиз SCORPIONS выйдет в ноябре

14 сен 2013 : 		 SCORPIONS представили новые песни

11 июл 2013 : 		 Гитарист SCORPIONS считает NICKELBACK лучшей группой нового поколения

29 июн 2013 : 		 'MTV Unplugged - Live In Athens' SCORPIONS выйдет в 2013

5 июн 2013 : 		 SCORPIONS работают в студии

23 апр 2013 : 		 SCORPIONS вспоминают Сторма Торгерсона

18 апр 2013 : 		 Делюкс-издание "Crazy World" SCORPIONS выйдет в июне

24 мар 2013 : 		 Участники SCORPIONS о LED ZEPPELIN

6 янв 2013 : 		 Вокалист SCORPIONS о прощальном туре и новом релизе

24 дек 2012 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

18 дек 2012 : 		 Рождественские открытки SCORPIONS

5 дек 2012 : 		 SCORPIONS на вершине австрийских гор

4 ноя 2012 : 		 Холст 'Blackout' от SCORPIONS

16 окт 2012 : 		 SCORPIONS исполнили акустическую версию 'Still Loving You'

20 сен 2012 : 		 Видео с пресс-конференции SCORPIONS из Парагвая

21 авг 2012 : 		 Видео полного концерта SCORPIONS

5 авг 2012 : 		 Профессиональное видео c выступления SCORPIONS

15 июл 2012 : 		 Гитарист SCORPIONS хочет сохранить "дух 80-х" в найденных записях

8 июл 2012 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

2 июл 2012 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

13 июн 2012 : 		 SCORPIONS вдохнут новую жизнь в незаконченные песни из 80-х и 90-х

25 апр 2012 : 		 SCORPIONS: Видео из Челябинска

2 фев 2012 : 		 SCORPIONS выступили на немецком телевидении

1 фев 2012 : 		 SCORPIONS планируют "специальные" релизы после окончания тура

24 янв 2012 : 		 Пять новых клипов SCORPIONS

11 янв 2012 : 		 SCORPIONS встретили новый год у Бранденбургских ворот

5 янв 2012 : 		 Новые релизы SCORPIONS выйдут в США в январе

9 ноя 2011 : 		 Детали Blu-Ray издания SCORPIONS:

22 окт 2011 : 		 Семплы с нового релиза SCORPIONS

13 окт 2011 : 		 Концертный релиз SCORPIONS выйдет в октябре

5 окт 2011 : 		 Трек-лист нового релиза SCORPIONS

3 окт 2011 : 		 Фрагмент перезаписанной песни SCORPIONS

29 сен 2011 : 		 Обложка нового релиза SCORPIONS

23 авг 2011 : 		 SCORPIONS сыграют последнее немецкое шоу на Wacken Open Air

25 июл 2011 : 		 TARJA TURUNEN присоединилась на сцене к SCORPIONS

15 июл 2011 : 		 Документальный фильм о SCORPIONS выйдет в 2013-м году

30 июн 2011 : 		 SCORPIONS выступят с оркестром на BERLIN CLASSIC OPEN AIR

29 июн 2011 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

11 апр 2011 : 		 SCORPIONS перезапишут свои хиты для нового альбома

31 мар 2011 : 		 SCORPIONS выступили на юбилее Горбачева

21 янв 2011 : 		 SCORPIONS выступят на концерте ко дню рождения Горбачева

30 ноя 2010 : 		 SCORPIONS в России в мае

20 окт 2010 : 		 "Премиум"-издание последнего альбома SCORPIONS

24 авг 2010 : 		 MICHAEL SCHENKER, CARMINE APPICE выступили вместе со SCORPIONS

1 июл 2010 : 		 SCORPIONS были вынуждены отменить выступление в Коламбусе

20 июн 2010 : 		 VINCE NEIL присоединился к SCORPIONS

17 июн 2010 : 		 SCORPIONS подписали контракт с BMG RIGHTS MANAGEMENT

23 май 2010 : 		 SCORPIONS о смерти DIO

13 май 2010 : 		 SCORPIONS объединились с Simfy Live

2 май 2010 : 		 SCORPIONS думают об объединении с бывшими участниками

20 апр 2010 : 		 Выиграй последний альбом SCORPIONS с автографами!

14 апр 2010 : 		 Новое видео SCORPIONS

8 апр 2010 : 		 SCORPIONS представлены в HOLLYWOOD'S ROCKWALK

29 мар 2010 : 		 TARJA TURUNEN выступила вместе со SCORPIONS на немецком TV

18 мар 2010 : 		 SCORPIONS открыли турне в Праге

25 фев 2010 : 		 Превью нового альбома SCORPIONS

24 фев 2010 : 		 Фрагменты новой песни SCORPIONS

20 фев 2010 : 		 Новый сингл SCORPIONS дебютировал на греческом радио

6 фев 2010 : 		 Трек-лист нового альбома SCORPIONS

5 фев 2010 : 		 TARJA TURUNEN на новом альбоме SCORPIONS

28 янв 2010 : 		 Гитарист SCORPIONS объяснил, почему группа решила уйти со сцены

24 янв 2010 : 		 SCORPIONS завершают карьеру

9 янв 2010 : 		 Обложка нового альбома SCORPIONS

6 янв 2010 : 		 Бывший ударник SCORPIONS заключил контракт с Dark Star Records

25 дек 2009 : 		 SCORPIONS представят новый альбом в Москве

23 ноя 2009 : 		 SCORPIONS объявили название нового альбома

14 ноя 2009 : 		 SCORPIONS поедут в двухлетнее мировое турне

18 окт 2009 : 		 SCORPIONS работают над 12 новыми песнями

10 окт 2009 : 		 Вокалист SCORPIONS в песне по защите климата

16 сен 2009 : 		 SCORPIONS вместе с другими звездами запишут песню

3 сен 2009 : 		 SCORPIONS напряженно работают над новым диском

14 июл 2009 : 		 Гитарист SCORPIONS выпустит автобиографию

16 июн 2009 : 		 SCORPIONS продлили контракт с лейблом

6 июн 2009 : 		 Доступно проф видео с концерта SCORPIONS в Польше

22 апр 2009 : 		 SCORPIONS готовят новый материал в студии

3 апр 2009 : 		 SCORPIONS начнут работу над новым альбомом в этом году

22 фев 2009 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на вручении награды ECHO

9 фев 2009 : 		 SCORPIONS получат награду ECHO

11 дек 2008 : 		 В Великобритании страница SCORPIONS в Wikipedia заблокирована за детскую порнографию

5 май 2008 : 		 Документальный ролик о поездке SCORPIONS по России

1 май 2008 : 		 Две редких демо-записи SCORPIONS в сети

8 ноя 2007 : 		 SCORPIONS: Выход DVD "Live At Wacken" перенесен на декабрь

13 окт 2007 : 		 Новый DVD SCORPIONS выйдет в ноябре

18 июн 2007 : 		 Новое видео от SCORPIONS

6 июн 2007 : 		 SCORPIONS примут участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге

15 май 2007 : 		 На новом альбоме SCORPIONS спел Billy Cogan

28 апр 2007 : 		 SCORPIONS: сэмплы нового альбома в сети

18 апр 2007 : 		 Опубликованы новые семплы с последнего альбома SCORPIONS

30 мар 2007 : 		 Доступны семплы с нового альбома SCORPIONS

29 мар 2007 : 		 SCORPIONS исполнят новую песню на годовщине Союза Европы

15 фев 2007 : 		 Новый диск SCORPIONS в мае

15 ноя 2006 : 		 SCORPIONS записывают новый альбом

16 авг 2006 : 		 Запись выступления SCORPIONS на фестивале Wacken Open Air в сети

31 июл 2006 : 		 SCORPIONS выпустят новый альбом в мае

28 апр 2006 : 		 Над новым альбомом SCORPIONS будет работать Desmond Child

25 июл 2005 : 		 SCORPIONS: треклист нового DVD

8 июн 2005 : 		 SCORPIONS выпускают новый DVD

16 фев 2004 : 		 SCORPIONS подтвердили участие на SWEDEN ROCK

25 сен 2002 : 		 Восточно-европейский тур THE SCORPIONS

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SCORPIONS выпускают виски

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SCORPIONS в сотрудничестве со шведской Mackmyra представили новый продукт — Rock 'N' Roll Star Single Malt Whisky Cherry Cask.

«Наконец-то мы готовы представить собственный виски SCORIONS... и он нам нравится! — говорят музыканты группы. — Именно этот виски достигает своей идеальной насыщенности в необычных винных бочках из-под сладкой немецкой черешни. Мы надеемся, что вам он понравится... И let's rock the night and taste the sting!!!»

Выдержанный в американских бочках из-под бурбона, а также в бочках из под хереса Олоросо, но с дополнительной выдержкой в немецких бочках из-под вишнёвого вина, эта встреча немецкого вкуса с древесными ароматами и крафтовой продукцией шведских мастеров не могла иметь лучшего конечного результата. В то время как созревание спиртных напитков в бочках, в которых хранился херес, портвейн или мадера, является относительно распространённым явлением в мире солодового виски, использование немецких бочек из-под сладкого вишнёвого вина гарантированно вызовет интерес любителей виски. Нотки сладкой вишни, смешанные с ванилью бывших бурбоновых бочек, и маслянистые ароматы хересных бочек идеально дополняют друг друга и дарят незабываемое впечатление.

Angela D'Orazio, мастер дистиллятор в Mackmyra: «Очень приятные люди для совместной работы! Klaus, Rudolf, Matthias, Mikkey и Pawel выражали искреннюю заинтересованность в процессе. Думаю, мы смогли достичь интересного результата и получить мягкий виски с ароматами ванили от бурбоновых бочек, мягкие маслянистые нотки от хереса олоросо и сладость вишни от бочек из-под вишнёвого вина. В итоге у нас получился идеальный баланс вкуса вишни и хереса».



SCORPIONS Launch Their First Whisky




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КомментарииСкрыть/показать 17 )

Blackout 74
10 ноя 2018, 13:47		Куплю по любому.

LU777
10 ноя 2018, 14:21		Интересно...он уже есть в продаже? Скажем чтобы купить его в Европе или Англии скажем через недельку

Blackout 74
10 ноя 2018, 14:43		Тут подробней : http://www.mynewsdesk.com/se/brands-for-fans/pressreleases/scorpions-hyllar-sitt-tyska-ursprung-med-foersta-whiskyn-2791325?fbclid=IwAR2WBf_3KVZd8rQYZxtixki5Rw8Lo7wcgWYSTdmM7NSWGSTPWrr75evRGUk

Triumphator
10 ноя 2018, 14:50		Виски больше подошло бы Motorhead . А Scorpions пусть лучше выпустят вишневый сок

ИванСемичев
10 ноя 2018, 14:54		Я понимаю когда не богатые группы продают своё имя что бы под их именем какой то хитрожопый дядя продавал своё бухло мыло гандоны гробы носки и трусы . Всё таки какая то копеечка капает . Но я никогда не пойму нафига так опускаться монстрам типа Скорпов и Мэйденов у которых с баблом всё в полном поряде ? То что им заплатит за рекламу своего пойла этот борыга вискарём они поднимут с одного своего концерта . Так нафига ауру имени своего марать ?

Blackout 74
10 ноя 2018, 15:01		ИванСемичев

Тебе не всё равно, ну мода такая, прикол такой и что, пусть, я хочу к примеру иметь этот напиток, не они первые, не они последние это бренд рок музыка, поэтому выпускают и нечего тут понимать )

Petrovich Sexyy
10 ноя 2018, 15:06		" не богатые группы продают своё имя"

То-то и оно, что имя таких групп на хер никому не нужно.

Вискарик выпустить - благое дело. Никакую ауру это не портит.

Blackout 74
10 ноя 2018, 15:10		Petrovich Sexyy

+ 10

ИванСемичев
10 ноя 2018, 15:49		Petrovich Sexyy - Видишь ли в чём дело . Действительно качественный продукт и так находит своего потребителя своим качеством и ему не надо пробивать себе дорогу к покупателю логом известного музыканта /спортсмена /актёра на этикетке . Таким способом рекламируют в 99% случаем низкокачественный и залежалый товар. Я знаю о чём говорю просто я постарше тебя буду да в торговом бизнесе больше 20 лет .

Petrovich Sexyy
10 ноя 2018, 16:05		Ваше высокомерие, батенька, умиляет, ну да ладно. Речь вроде как не о качествах самого продукта шла (сие нам неизвестно, по крайней мере пока) и его маркетинге, а о группе.

И в выпуске под вывеской Скорпов вискарика я , как и многие, ничего зазорного не вижу. Про порченую ауру - это стандартная митолиздско-фантазийная пафосная ерунда.

К слову, не знаю класс и тираж этого виски, но замечу, что на рынке элитного виски ( где качественно все ) предложений немало и чего только ребята не делают, чтобы продвинуть свой бренд.

ИванСемичев
10 ноя 2018, 17:00		Тираж практически уверен очень ограничен ( как это было со всем предыдущим бухлом с именем групп на этикетке ). Скорее всего образовалась партия не ликвидного бухла которую и решили реализовать таким образом переклеив этикетки . Я как всерьёз изучал этот аспект . Из всего пива вина и другого алкоголя выпускаемого с именем различных муз групп только пиво IRON MAIDEN распродовалось с прибылью и были дополнительные тиражи . Все остальные так и ограничились одной партией да и не факт что и она было полностью распродана. А насчёт * ничего зазорного не вижу.* я считаю что играть на чувствах фанатов это мерзко так как большинство из них купит эту бодягу наплевав на качество того что внутри для них главное Имя любимой группы на этикетке.

Flashback
10 ноя 2018, 17:18		"Действительно качественный продукт и так находит своего потребителя"

Смешно. Особенно в нынешних реалиях.

"да в торговом бизнесе больше 20 лет ."

Надеюсь, речь не про ёлки на Новый год, тюльпаны на 8 марта, флажки и ленточки на 9-е мая. Про "жижки" для вейпов молчу, во временные рамки не вписывается.

Рок музыка, сама по себе, уже лет как 40 - бренд. Под котором много чего выпускают хорошего и не очень.

Пиво Мейденов вкусное, кстати.

ИванСемичев
10 ноя 2018, 17:29		"Действительно качественный продукт и так находит своего потребителя"

Смешно. Особенно в нынешних реалиях.
-----Смешно не особо умным а Ролсс-Ройсы, Ролексы, Айфоны и Джек Дениэлс как то неплохо продаются и без рекламы рок-групп даже в нынешних реалиях .
"да в торговом бизнесе больше 20 лет ."

Надеюсь, речь не про ёлки на Новый год, тюльпаны на 8 марта, флажки и ленточки на 9-е мая. Про "жижки" для вейпов молчу, во временные рамки не вписывается.
----- Когда тебе исполнится 30 лет ты уже не будешь на чужих и не знакомых людях примерять свой *эталон успеха*.
Рок музыка, сама по себе, уже лет как 40 - бренд. Под котором много чего выпускают хорошего и не очень.
---- Рок музыке уже 60 лет а не 40 как бы
Пиво Мейденов вкусное, кстати.
---- Попробовал бы ты его если бы на этом пиве не стояло Лого Мэйден ?

Flashback
10 ноя 2018, 17:42		"Смешно не особо умным"
"Когда тебе исполнится 30 лет ты уже не будешь на чужих и не знакомых людях примерять свой *эталон успеха*"

Когда мне 6-ть лет назад исполнилось 30, я уже презирал тех, кто высказывает категоричность среди равных.
Просто перестал бить за это в рыло.

Ролс-Ройс основан в 1904 году, а винокурня Mackmyra первую партию выпустила в 2006. Кто из нас "не особо умный"?

Гуглим за 30 секунд:

"Идея создания шведского виски принадлежит компании единомышленников из Королевского технологического института (Стокгольм, Швеция), которые в 1998 году задумали построить первую локальную винокурню. Производство было основана близ небольшого поселка Макмира и уже в 1999 году мир увидел первые шведские спирты. Спустя два года экспериментов, из более чем 170 рецептур было отобрано две, которые стали основой линейки Mackmyra. Визитной карточкой молодой винокурни стало использование шведского дуба. С 2000 года на винокурне используют небольшие бочки объемом 30 литров, которые обеспечивают быстрое созревание. С 2005 года каждый желающий получил возможность приобрести бочку виски, которая хранится на складе винокурни и передаётся покупателю по готовности.

Первая ограниченный официальный релиз Mackmyra Preludium 01 был выпущен на рынок 1-го февраля 2006 года и был продан в течение всего 20 минут."

"Попробовал бы ты его если бы на этом пиве не стояло Лого Мэйден"

Конечно нет, но это не вписывается в твоё миропонимание.

P.S.:
"Рок музыке уже 60 лет а не 40 как бы"
Я про основание "Зала славы рок-н-ролла", кого туда вводят, наверно, уточнять не надо.

Petrovich Sexyy
10 ноя 2018, 18:01		"играть на чувствах фанатов"

Ну как бы среди фанатов всегда найдутся чем угодно облапошенные и оскорбленные. Просто, если человек не долбоеб, он попробует один раз, и если не его, потреблять более не станет. Ничего критичного.

Пробовал Trooper - хороший, годный светляк. Интересно попробовать Hallowed, говорят закос под бельгийцев, а мне Бельгия - самое любимое.

Еще помню AC/DC шли большими тиражами, может еще идут. Послабее, но тоже вполне пристойно.

Xander
10 ноя 2018, 18:43		Правильно, спаивайте народ, за одно и баблишек поднимите

Abondiana007
10 ноя 2018, 18:54		Petrovich Sexyy "играть на чувствах фанатов"

это то тут причем? новый продукт, попробуй сначала...если говно реально, тогда и говорить про чувства...


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