Концертный релиз QUIET RIOT выйдет зимой

Выступление QUIET RIOT в рамках Frontiers Rock Festival 2018 стало первым для группы концертом в Италии и теперь этот особый вечер будет доступен для каждого — 25 января на Frontiers Music Srl состоится релиз CD/DVD и Blu-ray "One Night In Milan".
«"One Night In Milan" поймал группу по всей текущей красе, так как был записан в апреле 2018 года. Всем тем, кто интересуется нашей историей, это шоу продемонстрирует прогресс группы, а также способность предоставлять новый материал как старым, так и новым поклонникам» — говорит Frankie Banali.
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