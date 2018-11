сегодня



Концертный релиз QUIET RIOT выйдет зимой Выступление QUIET RIOT в рамках Frontiers Rock Festival 2018 стало первым для группы концертом в Италии и теперь этот особый вечер будет доступен для каждого — 25 января на Frontiers Music Srl состоится релиз CD/DVD и Blu-ray "One Night In Milan".



«"One Night In Milan" поймал группу по всей текущей красе, так как был записан в апреле 2018 года. Всем тем, кто интересуется нашей историей, это шоу продемонстрирует прогресс группы, а также способность предоставлять новый материал как старым, так и новым поклонникам» — говорит Frankie Banali.



01. Run For Cover



02. Slick Black Cadillac



03. Mama Weer All Crazee Now



04. Whatever It Takes



05. Terrified



06. Love's A Bitch



07. Condition Critical



08. Thunderbird



09. Party All Night



10. Freak Flag



11. I Can't Get Enough



12. Wild & The Young



13. Let's Get Crazy



14. Cum On Feel The Noize



15. Metal Health (Bang Your Head)



















