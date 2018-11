8 ноя 2018



WE CAME AS ROMANS будут продолжать как квинтет Вокалист WE CAME AS ROMANS Dave Stephens в интервью Kerrang! подтвердил, что группа будет продолжать выступать после смерти Кайла Павона.



«Мы писали эти песни все вместе и они по-прежнему остаются моими песнями, но каждый рад для меня странно исполнять его партии. Уверен, что это одинаково странное ощущение и для фанатов и для остальных участников группы, но я не представляю, насколько еще более странным было бы представить, что эти партии исполняет кто-то другой. Мы не хотим еще раз добавлять нового участника и на текущий момент мы все близки как никогда. Мы будем делать все от себя зависящее, чтобы почтить его память и сделать так, чтобы он мог бы гордиться нами, но никогда его не заменим. Он совершенно точно заслужил того, чтобы о нем не забывали!»











