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*We Came as Romans*



8 ноя 2018 : 		 WE CAME AS ROMANS будут продолжать как квинтет

13 окт 2018 : 		 Музыканты AUGUST BURNS RED, MEMPHIS MAY FIRE, ISSUES почтят память вокалиста WE CAME AS ROMANS

22 сен 2018 : 		 WE CAME AS ROMANS почтили памяти Кевина Павона

13 сен 2018 : 		 WE CAME AS ROMANS все таки поедут в тур

6 сен 2018 : 		 Вокалиста WE CAME AS ROMANS нашли в ванной без сознания

3 сен 2018 : 		 Вокалист WE CAME AS ROMANS умер от передозировки

27 авг 2018 : 		 Музыканты WE CAME AS ROMANS о смерти вокалиста

26 авг 2018 : 		 Умер вокалист WE CAME AS ROMANS

29 июн 2018 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

26 ноя 2017 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

23 сен 2017 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

15 сен 2017 : 		 Новый альбом WE CAME AS ROMANS выйдет осенью

30 сен 2016 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

22 июл 2015 : 		 Новый альбом WE CAME AS ROMANS доступен для прослушивания

14 окт 2014 : 		 Кавер-версия TAYLOR SWIFT от WE CAME AS ROMANS

30 янв 2014 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

20 дек 2013 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

4 сен 2013 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

17 июл 2013 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

11 июл 2013 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

4 июл 2013 : 		 Видео с текстом от WE CAME AS ROMANS

9 фев 2013 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

5 янв 2013 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

7 июл 2012 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

17 ноя 2011 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

5 сен 2011 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

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|||| 8 ноя 2018

WE CAME AS ROMANS будут продолжать как квинтет

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Вокалист WE CAME AS ROMANS Dave Stephens в интервью Kerrang! подтвердил, что группа будет продолжать выступать после смерти Кайла Павона.

«Мы писали эти песни все вместе и они по-прежнему остаются моими песнями, но каждый рад для меня странно исполнять его партии. Уверен, что это одинаково странное ощущение и для фанатов и для остальных участников группы, но я не представляю, насколько еще более странным было бы представить, что эти партии исполняет кто-то другой. Мы не хотим еще раз добавлять нового участника и на текущий момент мы все близки как никогда. Мы будем делать все от себя зависящее, чтобы почтить его память и сделать так, чтобы он мог бы гордиться нами, но никогда его не заменим. Он совершенно точно заслужил того, чтобы о нем не забывали!»



WE CAME AS ROMANS Will Continue As Quintet, Says DAVE STEPHENS



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