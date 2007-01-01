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SONATA ARCTICA начала запись Группа SONATA ARCTICA отправилась в студию для записи нового альбома, выход которого намечен на следующий год. Однако перед этим коллектив запланировал необычный шаг — группа отправится в акустическое европейское турне с WITHERFALL.



«Мы с конца лета сидели в студии и поняли, что нам нужен небольшой перерыв. Летом 2016 мы отыграли ряд акустических концертов в Финляндии и это было в кайф как нам так и зрителям; на самом деле мы хотели провернуть нечто подобное еще раз, но уже за пределами Финляндии — и вот момент настал!»



Даты:



March 13 - N Oslo - Parkteatret



March 14 - S Stockholm - Södra Teatern



March 15 - S Gothenburg - Storan Teatern



March 16 - D Hamburg - Fabrik



March 17 - NL Eindhoven - Effenaar



March 19 - UK London - Islington Assembly Hall



March 20 - NL Haarlem - Patronaat



March 21 - D Aschaffenburg - Colos-Saal



March 22 - F Paris - Le Trabendo



March 23 - F Lyon - Ninkasi Kao



March 24 - I Milan - Teatro Dal Verme



March 26 - CH Pratteln - Z7



March 27 - D Nuremberg - Hirsch



March 28 - CZ Prague - Roxy



March 29 - D Stuttgart - Im Wizemann (Club)



March 30 - D Bochum - Christuskirche















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