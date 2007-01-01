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*Sonata Arctica*



8 ноя 2018 : 		 SONATA ARCTICA начала запись

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SONATA ARCTICA

21 окт 2016 : 		 Видео с текстом от SONATA ARCTICA

24 сен 2016 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

3 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

26 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

18 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

13 авг 2016 : 		 Видео с текстом от SONATA ARCTICA

21 июл 2016 : 		 Новый альбом SONATA ARCTICA выйдет осенью

12 фев 2016 : 		 SONATA ARCTICA работают над новым альбомом

2 дек 2015 : 		 SONATA ARCTICA выпускает рождественский сингл

20 дек 2014 : 		 SONATA ARCTICA полностью исполнят "Ecliptica"

18 ноя 2014 : 		 Кавер-версия GENESIS от SONATA ARCTICA

7 окт 2014 : 		 Трейлер нового релиза SONATA ARCTICA

12 сен 2014 : 		 Новая песня SONATA ARCTICA

26 авг 2014 : 		 SONATA ARCTICA перезаписали дебютный альбом

12 апр 2014 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

28 фев 2014 : 		 Видео с текстом от SONATA ARCTICA

18 фев 2014 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

14 фев 2014 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

11 фев 2014 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

3 фев 2014 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

23 янв 2014 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

15 янв 2014 : 		 Трек-лист нового альбома SONATA ARCTICA

9 янв 2014 : 		 Новый альбом SONATA ARCTICA выйдет в марте

13 ноя 2013 : 		 SONATA ARCTICA планируют тур по Финляндии в честь юбилея

21 окт 2013 : 		 Фото нового состава SONATA ARCTICA

11 сен 2013 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

26 авг 2013 : 		 SONATA ARCTICA сменили басиста

12 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления SONATA ARTICA

13 июл 2013 : 		 SONATA ARCTICA начнут запись в сентябре

8 апр 2013 : 		 SONATA ARCTICA о России

30 янв 2013 : 		 SONATA ARCTICA. Видео-обращение к российской аудитории

13 ноя 2012 : 		 Видео из европейского тура SONATA ARCTICA

24 окт 2012 : 		 Новое золото SONATA ARCTICA

28 авг 2012 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

18 май 2012 : 		 Новый альбом SONATA ARCTICA доступен для прослушивания целиком

21 апр 2012 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

19 апр 2012 : 		 SONATA ARCTICA исполнили новый трек

31 мар 2012 : 		 Тизер нового альбома SONATA ARCTICA

21 фев 2012 : 		 Детали нового альбома SONATA ARCTICA

18 окт 2011 : 		 Трейлер нового DVD SONATA ARCTICA

23 сен 2011 : 		 Тизер нового DVD SONATA ARCTICA

9 сен 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового DVD SONATA ARCTICA

4 авг 2011 : 		 SONATA ARCTICA в октябре выпустят DVD "Live In Finland"

14 дек 2010 : 		 SONATA ARCTICA снимут концерт в Оулу для DVD

2 сен 2010 : 		 Съемки DVD SONATA ARCTICA отложены

14 апр 2010 : 		 SONATA ARCTICA снимут концертный DVD

17 янв 2010 : 		 Переиздание от SONATA ARCTICA

26 ноя 2009 : 		 Группа SONATA ARCTICA приедет в Россию в феврале

19 ноя 2009 : 		 SONATA ARCTICA вынуждены отменить выступления

4 сен 2009 : 		 Новая песня SONATA ARCTICA

28 авг 2009 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

21 авг 2009 : 		 Объявлены победители конкурса от SONATA ARCTICA

10 июл 2009 : 		 Детали нового альбома SONATA ARCTICA

8 июн 2009 : 		 Доступны семплы двух песен с сольной работы гитариста SONATA ARCTICA

19 май 2009 : 		 SONATA ARCTICA скоро начнут сведение нового альбома

15 май 2009 : 		 Музыканты SONATA ARCTICA и DARK TRANQUILLITY организовали команду по игре в покер

3 май 2009 : 		 Гитарист SONATA ARCTICA выспускает сольный альбом

20 мар 2009 : 		 Клавишник SONATA ARCTICA о новом альбоме

11 мар 2009 : 		 SONATA ARCTICA сочиняет новый материал

9 фев 2009 : 		 Участники NIGHTWISH, APOCALYPTICA, EVERGREY на сольном диске гитариста SONATA ARCTICA

24 ноя 2008 : 		 SONATA ARCTICA начали работу над новым материалом

12 ноя 2008 : 		 Питерский концерт SONATA ARCTICA будет в СКК

8 авг 2007 : 		 SONATA ARCTICA анонсировали нового гитариста

27 июн 2007 : 		 SONATA ARCTICA записали 'Da Best Song Ever'

16 май 2007 : 		 SONATA ARCTICA: видео на песню 'Paid In Full' в сети

15 май 2007 : 		 Доступны семплы с нового альбома 'Unia' SONATA ARCTICA

6 мар 2007 : 		 SONATA ARCTICA: трек-лист нового альбома

24 фев 2007 : 		 SONATA ARCTICA завершили работу над диском 'Unia'

6 фев 2007 : 		 Объявлено название нового альбома SONATA ARCTICA

14 янв 2007 : 		 SONATA ARCTICA приступили к микшированию нового альбома

3 янв 2007 : 		 Подробности о записи нового альбома SONATA ARCTICA

29 окт 2006 : 		 SONATA ARCTICA скоро выпустят сингл 'Replica'

27 сен 2006 : 		 SONATA ARCTICA пишут материал для нового альбома

24 фев 2006 : 		 Фронтмен SONATA ARCTICA попал в больницу

14 дек 2005 : 		 SONATA ARCTICA: подробности о CD / DVD "For The Sake Of Revenge"

5 сен 2002 : 		 Клавишник Sonata Arctica покинул группу

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SONATA ARCTICA начала запись

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Группа SONATA ARCTICA отправилась в студию для записи нового альбома, выход которого намечен на следующий год. Однако перед этим коллектив запланировал необычный шаг — группа отправится в акустическое европейское турне с WITHERFALL.

«Мы с конца лета сидели в студии и поняли, что нам нужен небольшой перерыв. Летом 2016 мы отыграли ряд акустических концертов в Финляндии и это было в кайф как нам так и зрителям; на самом деле мы хотели провернуть нечто подобное еще раз, но уже за пределами Финляндии — и вот момент настал!»

Даты:

March 13 - N Oslo - Parkteatret

March 14 - S Stockholm - Södra Teatern

March 15 - S Gothenburg - Storan Teatern

March 16 - D Hamburg - Fabrik

March 17 - NL Eindhoven - Effenaar

March 19 - UK London - Islington Assembly Hall

March 20 - NL Haarlem - Patronaat

March 21 - D Aschaffenburg - Colos-Saal

March 22 - F Paris - Le Trabendo

March 23 - F Lyon - Ninkasi Kao

March 24 - I Milan - Teatro Dal Verme

March 26 - CH Pratteln - Z7

March 27 - D Nuremberg - Hirsch

March 28 - CZ Prague - Roxy

March 29 - D Stuttgart - Im Wizemann (Club)

March 30 - D Bochum - Christuskirche



SONATA ARCTICA Begins Recording New Album, Announces 'Acoustic Adventures' European Tour




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