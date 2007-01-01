SONATA ARCTICA начала запись

Группа SONATA ARCTICA отправилась в студию для записи нового альбома, выход которого намечен на следующий год. Однако перед этим коллектив запланировал необычный шаг — группа отправится в акустическое европейское турне с WITHERFALL.
«Мы с конца лета сидели в студии и поняли, что нам нужен небольшой перерыв. Летом 2016 мы отыграли ряд акустических концертов в Финляндии и это было в кайф как нам так и зрителям; на самом деле мы хотели провернуть нечто подобное еще раз, но уже за пределами Финляндии — и вот момент настал!»
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