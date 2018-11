сегодня



Музыканты SUNN O))), ENGINE KID, PELICAN в THIS WHITE LIGHT "The House", новая песня группы THIS WHITE LIGHT, в состав которой входят Greg Anderson (Sunn O))), Goatsnake), Jade Devitt (Lucky Me, Gale Forces), Bryan Herweg (Pelican) и Jen Wood (solo artist and formerly of Tattle Tale and collaborator with The Postal Service) доступна для прослушивания ниже.



S/T Demo by This White Light







