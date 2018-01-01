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Музыканты SUNN O))), ENGINE KID, PELICAN в THIS WHITE LIGHT
"The House", новая песня группы THIS WHITE LIGHT, в состав которой входят Greg Anderson (Sunn O))), Goatsnake), Jade Devitt (Lucky Me, Gale Forces), Bryan Herweg (Pelican) и Jen Wood (solo artist and formerly of Tattle Tale and collaborator with The Postal Service) доступна для прослушивания ниже. |
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