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*The Three Tremors*



8 ноя 2018 : 		 Дата выхода дебютного альбома THE THREE TREMORS

1 окт 2018 : 		 Видео с выступления THE THREE TREMORS

25 сен 2018 : 		 Видео с текстом от THE THREE TREMORS

30 авг 2018 : 		 Видео с текстом от THE THREE TREMORS

14 авг 2018 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS, SEAN PECK и HARRY CONKLIN в THE THREE TREMORS

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Дата выхода дебютного альбома THE THREE TREMORS

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Группа THE THREE TREMORSв состав которого входят Tim "The Ripper" Owens (JUDAS PRIEST, ICED EARTH, YNGWIE MALMSTEEN), Harry "The Tyrant" Conklin (JAG PANZER) и Sean "The Hell Destroyer" Peck (CAGE, DEATH DEALER, DENNER/SHERMANN), наконец-то определилась с датой выходя дебютного альбома — это произойдет 18 января на Steel Cartel Records.

Трек-лист:

01. Invaders From The Sky

02. Bullets For The Damned

03. When The Last Scream Fades

04. Wrath Of Asgard

05. The Cause

06. King Of The Monsters

07. The Pit Shows No Mercy

08. Sonic Suicide

09. Fly Or Die

10. Lust Of The Blade

11. Speed To Burn

12. The Three Tremors (bonus track)

THE THREE TREMORS Featuring TIM "RIPPER" OWENS, SEAN PECK And HARRY CONKLIN Confirm January Release Date For Self-Titled Debut






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