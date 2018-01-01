Дата выхода дебютного альбома THE THREE TREMORS

Группа THE THREE TREMORSв состав которого входят Tim "The Ripper" Owens (JUDAS PRIEST, ICED EARTH, YNGWIE MALMSTEEN), Harry "The Tyrant" Conklin (JAG PANZER) и Sean "The Hell Destroyer" Peck (CAGE, DEATH DEALER, DENNER/SHERMANN), наконец-то определилась с датой выходя дебютного альбома — это произойдет 18 января на Steel Cartel Records.
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