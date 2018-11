сегодня



Музыканты ICED EARTH и MANOWAR в новом сингле BLOODY TIMES Группа BLOODY TIMES, в состав которых входит бывший ударник ICED EARTH Raphael Saini в качестве специального гостя, представили превью нового сингла "Alliance" в записи которого принимал участие бывший гитарист MANOWAR Ross The Boss. Этот трек будет включен в новый альбом On A Mission.





Bloody Times - "Alliance" preview video (featuring Ross The Boss):







