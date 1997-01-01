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*Bloody Times*



8 ноя 2018 : 		 Музыканты ICED EARTH и MANOWAR в новом сингле BLOODY TIMES

28 июн 2017 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH на новом сингле BLOODY TIMES

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Музыканты ICED EARTH и MANOWAR в новом сингле BLOODY TIMES

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Группа BLOODY TIMES, в состав которых входит бывший ударник ICED EARTH Raphael Saini в качестве специального гостя, представили превью нового сингла "Alliance" в записи которого принимал участие бывший гитарист MANOWAR Ross The Boss. Этот трек будет включен в новый альбом On A Mission.

BLOODY TIMES Announce New Single Featuring Former ICED EARTH And MANOWAR Members; Preview Video

Bloody Times - "Alliance" preview video (featuring Ross The Boss):



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