Видео с текстом от GREENLEAF

Шведская стоунер единица GREENLEAF представит новую работу, получившую название "Hear The Rivers", девятого ноября на Napalm Records. Альбом будет доступен в диджипаке, двойном виниле и в цифровом варианте:
1. Let It Out!
2. Sweet is the Sound
3. A Point of a Secret
4. Good Ol’Goat
5. The Rumble and the Weight
6. We are the Pawns
7. Oh My Bones
8. In the Caverns Below
9. High Fever
10. The Rivers Lullaby
Официальное видео с текстом на "The Rivers Lullaby" доступно ниже.
Nowhere
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