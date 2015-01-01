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Видео с текстом от GREENLEAF

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Шведская стоунер единица GREENLEAF представит новую работу, получившую название "Hear The Rivers", девятого ноября на Napalm Records. Альбом будет доступен в диджипаке, двойном виниле и в цифровом варианте:

1. Let It Out!
2. Sweet is the Sound
3. A Point of a Secret
4. Good Ol’Goat
5. The Rumble and the Weight
6. We are the Pawns
7. Oh My Bones
8. In the Caverns Below
9. High Fever
10. The Rivers Lullaby

Официальное видео с текстом на "The Rivers Lullaby" доступно ниже.

GREENLEAF Debuts "The Rivers Lullaby" Lyric Video






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Nowhere
8 ноя 2018, 09:23		блин этот хипстерский стоунер такое-то дерьмецо... особенно скандинавский. зато вроде волна на дум немного прошла


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