Новое видео ROXANNE Американские рокеры ROXANNE 26 октября на Rat Pak Records выпустят новую работу "Radio Silence". Коллектив был основан в конце 80-х и прославился такими хитами как “Cherry Bay” и “Sweet Maria”, а также кавер-версией Wild Cherry “Play That Funky Music". В качестве гостей в записи нового материала принимали участие George Lynch, вокалист King’s X dUg Pinnick и барабанщик KORN Ray Luzier.



Jamie Brown|: «Мы хотели создать такую рок пластинку, под которую вы опустите окна и будете гнать на полной скорости и, полагаю, нам это удалось!»



Альбом будет доступен на винилах разных цветов, кассете, и CD с автографами:



"Someone To Kill"

"Girls Alright"

"Super Bad" (ft: George Lynch)

"Thin Blue Line"

"Broken Chandeliers"

"Man In The Moon" (ft: Ray Luzier & dUg Pinnick)

"Go Fuck Yourself" (ft: George Lynch & dUg Pinnick)

"Without Us"

"Quarter To Four"

"I Don’t Want To Live This Way"

"First Mistake"



Видео на композицию "Thin Blue Line" доступно ниже.





















