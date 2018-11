сегодня



Новое видео ARTILLERY "Pain", новое видео группы ARTILLERY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Face Of Fear", выходящего 16 ноября на Metal Blade Records.



01. The Face Of Fear



02. Crossroads To Conspiracy



03. New Rage



04. Sworn Utopia



05. Through The Ages Of Atrocity



06. Thirst For The Worst



07. Pain



08. Under Water (instumental)



09. Preaching To The Converted











Joshua Madsen - Drums





















