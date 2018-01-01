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*Devll's Hand*



8 ноя 2018 : 		 Новая песня DEVIL'S HAND

14 сен 2018 : 		 Вокалист LAST IN LINE в DEVIL'S HAND

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Новая песня DEVIL'S HAND

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"We Come Alive", новая песня нового хард-рокового проекта DEVIL'S HAND, в состав которой входит известный автор песен и гитарист Mike Slamer и вокалист LAST IN LINE Andrew Freeman, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из одноименного дебютного альбома, выход которого намечен на седьмое декабря на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

01. We Come Alive

02. Falling In

03. One More Time

04. Another Way To Fly

05. Drive Away

06. Justified

07. Rise Above It All

08. Devil's Hand

09. Unified

10. Heartbeat Away

11. Push Comes To Shove



DEVIL'S HAND Feat. MIKE SLAMER And LAST IN LINE's ANDREW FREEMAN: Listen To 'We Come Alive' Song










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