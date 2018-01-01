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Новая песня DEVIL'S HAND "We Come Alive", новая песня нового хард-рокового проекта DEVIL'S HAND, в состав которой входит известный автор песен и гитарист Mike Slamer и вокалист LAST IN LINE Andrew Freeman, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из одноименного дебютного альбома, выход которого намечен на седьмое декабря на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. We Come Alive



02. Falling In



03. One More Time



04. Another Way To Fly



05. Drive Away



06. Justified



07. Rise Above It All



08. Devil's Hand



09. Unified



10. Heartbeat Away



11. Push Comes To Shove



























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