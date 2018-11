все новости группы







9 ноя 2018 : Новое видео DEFIATORY

26 мар 2018 : Новое видео DEFIATORY



Новое видео DEFIATORY "King In Yellow", новое видео группы DEFIATORY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hades Rising", выходящего 11 мая:



"In Hell"

"Dance Of The Dead"

"King In Yellow"

"Stronger Than God"

"Death Takes Us All"

"Morningstar"

"Down To His Kingdom Below"

"Metatron"

"Bane Of Creation"

"All That Remains"

"Hades Rising"















просмотров: 90