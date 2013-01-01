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*Haken*



9 ноя 2018 : 		 Рассказ об издании альбома HAKEN

22 окт 2018 : 		 Новое видео HAKEN

10 окт 2018 : 		 Новое видео HAKEN

17 сен 2018 : 		 HAKEN о новом альбоме

13 сен 2018 : 		 HAKEN о новом альбоме

1 сен 2018 : 		 Новое видео HAKEN

3 авг 2018 : 		 Новый альбом HAKEN выйдет осенью

9 июн 2018 : 		 Концертное видео HAKEN

7 авг 2017 : 		 Новое видео HAKEN

30 янв 2017 : 		 Ремастированная версия песни HAKEN

28 авг 2016 : 		 Новая песня HAKEN

28 май 2016 : 		 Обучающее видео от HAKEN

9 май 2016 : 		 Новое видео HAKEN

11 апр 2016 : 		 Видео с текстом от HAKEN

11 фев 2016 : 		 Новый альбом HAKEN выйдет в апреле

25 сен 2014 : 		 Новое видео HAKEN

9 сен 2014 : 		 Новый миньон HAKEN выйдет в ноябре

18 сен 2013 : 		 Новое видео HAKEN

3 сен 2013 : 		 Новый альбом HAKEN доступен для прослушивания

9 авг 2013 : 		 Новое видео HAKEN

26 июн 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HAKEN

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Рассказ об издании альбома HAKEN

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HAKEN опубликовали видео, рассказывающее о содержимом лимитированного издания нового альбома "Vector":

"Clear"
"The Good Doctor"
"Puzzle Box"
"Veil"
"Nil By Mouth"
"Host"
"A Cell Divides"

HAKEN - Vector Album Unboxing Video Posted










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