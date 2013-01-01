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Рассказ об издании альбома HAKEN HAKEN опубликовали видео, рассказывающее о содержимом лимитированного издания нового альбома "Vector":



"Clear"

"The Good Doctor"

"Puzzle Box"

"Veil"

"Nil By Mouth"

"Host"

"A Cell Divides"























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