Профессиональное видео с выступления DIABLO BLVD Профессиональное видео с выступления DIABLO BLVD, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2018, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Life Amounts To Nothing"

"Animal"

"Demonize"

"The Song Is Over"

"Sing From The Gallows"

"The Future Will Do What It's Told"

