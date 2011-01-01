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все новости группы
Goatwhore
9 ноя 2018
:
Переиздание GOATWHORE выйдет зимой
8 дек 2017
:
Новая песня GOATWHORE
2 ноя 2017
:
GOATWHORE записали песню для Decibel
7 июл 2017
:
Успехи в чартах GOATWHORE
22 июн 2017
:
Новая песня GOATWHORE
25 май 2017
:
Видео с текстом от GOATWHORE
17 май 2017
:
Новый альбом GOATWHORE выйдет летом
12 мар 2016
:
GOATWHORE работают над демо
5 окт 2015
:
Новое видео GOATWHORE
24 ноя 2014
:
CARCASS, GOATWHORE в "Элементарно"
18 окт 2014
:
Новое видео GOATWHORE
15 июл 2014
:
Новое видео GOATWHORE
30 май 2014
:
Видео с текстом от GOATWHORE
27 мар 2014
:
Новый альбом GOATWHORE выйдет в июле
12 мар 2014
:
GOATWHORE завершили работу над альбомом
16 янв 2014
:
GOATWHORE приступили к записи
25 сен 2012
:
Новое видео GOATWHORE
27 мар 2012
:
Новое видео GOATWHORE
24 янв 2012
:
Новая песня GOATWHORE
12 янв 2012
:
Детали нового альбома GOATWHORE
23 дек 2011
:
Название нового альбома GOATWHORE
1 окт 2011
:
GOATWHORE исполнили новый трек
сегодня
Переиздание
GOATWHORE
выйдет зимой
14 декабря на Metal Blade Records состоится выход виниловой версии альбома GOATWHORE A Haunting Curse, который будет доступен в цветах: сливочного масла (250 копий), рутбира (500 копий) и коричнево/белого (250 копий).
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Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).