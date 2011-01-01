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Переиздание GOATWHORE выйдет зимой 14 декабря на Metal Blade Records состоится выход виниловой версии альбома GOATWHORE A Haunting Curse, который будет доступен в цветах: сливочного масла (250 копий), рутбира (500 копий) и коричнево/белого (250 копий).











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