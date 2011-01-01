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*Goatwhore*



9 ноя 2018 : 		 Переиздание GOATWHORE выйдет зимой

8 дек 2017 : 		 Новая песня GOATWHORE

2 ноя 2017 : 		 GOATWHORE записали песню для Decibel

7 июл 2017 : 		 Успехи в чартах GOATWHORE

22 июн 2017 : 		 Новая песня GOATWHORE

25 май 2017 : 		 Видео с текстом от GOATWHORE

17 май 2017 : 		 Новый альбом GOATWHORE выйдет летом

12 мар 2016 : 		 GOATWHORE работают над демо

5 окт 2015 : 		 Новое видео GOATWHORE

24 ноя 2014 : 		 CARCASS, GOATWHORE в "Элементарно"

18 окт 2014 : 		 Новое видео GOATWHORE

15 июл 2014 : 		 Новое видео GOATWHORE

30 май 2014 : 		 Видео с текстом от GOATWHORE

27 мар 2014 : 		 Новый альбом GOATWHORE выйдет в июле

12 мар 2014 : 		 GOATWHORE завершили работу над альбомом

16 янв 2014 : 		 GOATWHORE приступили к записи

25 сен 2012 : 		 Новое видео GOATWHORE

27 мар 2012 : 		 Новое видео GOATWHORE

24 янв 2012 : 		 Новая песня GOATWHORE

12 янв 2012 : 		 Детали нового альбома GOATWHORE

23 дек 2011 : 		 Название нового альбома GOATWHORE

1 окт 2011 : 		 GOATWHORE исполнили новый трек

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Переиздание GOATWHORE выйдет зимой

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14 декабря на Metal Blade Records состоится выход виниловой версии альбома GOATWHORE A Haunting Curse, который будет доступен в цветах: сливочного масла (250 копий), рутбира (500 копий) и коричнево/белого (250 копий).

GOATWHORE - A Haunting Curse Vinyl Reissue Details Revealed




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