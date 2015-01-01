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Новый альбом LUCIFER’S CHILD доступен для прослушивания
"The Order", новый альбом группы LUCIFER’S CHILD, в состав которой входят музыканты ROTTING CHRIST, бывший участник CHAOSTAR George Emmanuel и Stathis Ridis из NIGHTFALL, доступен для прослушивания ниже.
Трек-лист:
01. Viva Morte
02. The Order
03. Fall Of The Rebel Angels
04. Through Fire We Burn
05. El Dragón
06. Black Heart
07. Haraya
08. Siste Farvel
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