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Новый альбом LUCIFER’S CHILD доступен для прослушивания "The Order", новый альбом группы LUCIFER’S CHILD, в состав которой входят музыканты ROTTING CHRIST, бывший участник CHAOSTAR George Emmanuel и Stathis Ridis из NIGHTFALL, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. Viva Morte



02. The Order



03. Fall Of The Rebel Angels



04. Through Fire We Burn



05. El Dragón



06. Black Heart



07. Haraya



08. Siste Farvel



















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