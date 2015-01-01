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*Lucifer’s Child*



9 ноя 2018 : 		 Новый альбом LUCIFER’S CHILD доступен для прослушивания

19 окт 2018 : 		 Новая песня LUCIFER’S CHILD

5 сен 2018 : 		 Новая песня LUCIFER’S CHILD

28 июн 2018 : 		 LUCIFER’S CHILD на Agonia Records

16 фев 2017 : 		 Новое видео LUCIFER’S CHILD

2 сен 2015 : 		 Новое видео LUCIFER’S CHILD

21 июл 2015 : 		 Дебютный альбом LUCIFER’S CHILD выйдет в сентябре

19 апр 2015 : 		 Музыканты ROTTING CHRIST, NIGHTFALL в LUCIFER’S CHILD

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Новый альбом LUCIFER’S CHILD доступен для прослушивания

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"The Order", новый альбом группы LUCIFER’S CHILD, в состав которой входят музыканты ROTTING CHRIST, бывший участник CHAOSTAR George Emmanuel и Stathis Ridis из NIGHTFALL, доступен для прослушивания ниже.

Трек-лист:

01. Viva Morte

02. The Order

03. Fall Of The Rebel Angels

04. Through Fire We Burn

05. El Dragón

06. Black Heart

07. Haraya

08. Siste Farvel

LUCIFER'S CHILD Featuring ROTTING CHRIST, NIGHTFALL, CHAOSTAR Members Streaming The Order Album In It's Entirety








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