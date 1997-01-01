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*A Perfect Circle*



9 ноя 2018 : 		 Новое видео A PERFECT CIRCLE

13 окт 2018 : 		 Новое видео A PERFECT CIRCLE

12 июн 2018 : 		 Новое видео A PERFECT CIRCLE

25 май 2018 : 		 Новый 2D-клип A PERFECT CIRCLE

1 май 2018 : 		 Новый альбом A PERFECT CIRCLE вышел в виде голограммы

27 апр 2018 : 		 A PERFECT CIRCLE выступили на "Jimmy Kimmel Live!"

17 апр 2018 : 		 Новая песня A PERFECT CIRCLE

5 апр 2018 : 		 JAMES IHA будет на записи A PERFECT CIRCLE

18 мар 2018 : 		 Бывший гитарист FAILURE поедет в тур с A PERFECT CIRCLE

10 мар 2018 : 		 Новое видео A PERFECT CIRCLE

5 фев 2018 : 		 Новая песня A PERFECT CIRCLE

10 янв 2018 : 		 Новая песня A PERFECT CIRCLE

17 ноя 2017 : 		 Новое видео A PERFECT CIRCLE

9 ноя 2017 : 		 Вокалист A PERFECT CIRCLE ответил фанатам

8 ноя 2017 : 		 Более 60 фанатов были удалены с концерта A PERFECT CIRCLE за фото

17 окт 2017 : 		 Новая песня A PERFECT CIRCLE

18 апр 2017 : 		 A PERFECT CIRCLE о задержке с выпуском нового материала

10 апр 2017 : 		 Музыканты A PERFECT CIRCLE работают над новой музыкой по отдельности

31 мар 2017 : 		 A PERFECT CIRCLE на BMG

23 фев 2017 : 		 Первое фото состава A PERFECT CIRCLE 2017

18 янв 2017 : 		 A PERFECT CIRCLE полны решимости сыграть что-то новое

10 янв 2017 : 		 A PERFECT CIRCLE приступят к работе в этом году

23 ноя 2016 : 		 A PERFECT CIRCLE поедут в тур в 2017

15 окт 2013 : 		 Новая песня A PERFECT CIRCLE

18 сен 2013 : 		 Сборник A PERFECT CIRCLE будет включать новую песню

10 сен 2013 : 		 Концертный бокс-сет A PERFECT CIRCLE выйдет в ноябре

5 сен 2013 : 		 Колыбельные от A PERFECT CIRCLE

15 фев 2013 : 		 Вокалист TOOL и A PERFECT CIRCLE: «У нас нет песен для проектов»

2 янв 2013 : 		 Гитарист A PERFECT CIRCLE не против выпуска еще одного альбома

3 окт 2012 : 		 JOSH FREESE ушел из A PERFECT CIRCLE

10 сен 2012 : 		 A PERFECT CIRCLE отыграют шоу в Лас-Вегасе

1 фев 2012 : 		 Гитарист A PERFECT CIRCLE продаёт свой дом за $1,8 миллионов

3 июл 2011 : 		 A PERFECT CIRCLE исполнили новый трек

24 июн 2011 : 		 A PERFECT CIRCLE не хотят записывать альбом

24 мар 2011 : 		 Гитарист A PERFECT CIRCLE заявил, что выпуск нового альбома пока не планируется

15 ноя 2010 : 		 Видео с выступления A PERFECT CIRCLE

28 окт 2010 : 		 A PERFECT CIRCLE в программе "Jimmy Kimmel Live!"

14 сен 2010 : 		 A PERFECT CIRCLE официально возвращаются

6 авг 2010 : 		 Слухи о воссоединении A PERFECT CIRCLE набирают обороты

20 фев 2009 : 		 Барабанщик A PERFECT CIRCLE и NINE INCH NAILS выпустит новый сольный альбом

15 июл 2008 : 		 Умер менеджер A PERFECT CIRCLE

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Новое видео A PERFECT CIRCLE

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“So Long, And Thanks For All The Fish”, новое видео группы A PERFECT CIRCLE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Eat The Elephant".

A PERFECT CIRCLE Debut "So Long, And Thanks For All The Fish" Music Video





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