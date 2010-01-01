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все новости группы
Decrepit Birth
9 ноя 2018
:
Кавер-версия METALLICA от барабанщика DECREPIT BIRTH
22 окт 2018
:
Видео с концерта DECREPIT BIRTH в Сакраменто
17 июн 2017
:
Видео с текстом от DECREPIT BIRTH
20 май 2017
:
Новая песня DECREPIT BIRTH
15 май 2017
:
DECREPIT BIRTH исполняют DEATH
24 июн 2016
:
DECREPIT BIRTH на AGONIA RECORDS
17 дек 2014
:
Барабанщик DECREPIT BIRTH представил "еврейский металл"
28 окт 2014
:
Барабанщик DECREPIT BIRTH записал кавер-версию NECROPHAGIST
24 сен 2014
:
Барабанщик DECREPIT BIRTH напукал песню
1 апр 2014
:
DECREPIT BIRTH работают над новым альбомом
2 авг 2013
:
Видео с выступления DECREPIT BIRTH
3 июл 2013
:
Барабанщик THE KENNEDY VEIL поедете в тур с DECREPIT BIRTH
28 май 2012
:
Видео с выступления DECREPIT BIRTH
24 янв 2011
:
В DECREPIT BIRTH вернулся басист Derek Boyer
25 дек 2010
:
Видео с выступления DECREPIT BIRTH
1 авг 2010
:
Новое видео DECREPIT BIRTH
16 июн 2010
:
Новая песня DECREPIT BIRTH
12 июн 2010
:
Обложка нового альбома DECREPIT BIRTH
10 май 2010
:
DECREPIT BIRTH расстались с ударником и гитаристом
25 апр 2010
:
Детали нового диска DECREPIT BIRTH
9 янв 2010
:
DECREPIT BIRTH начинают записывать новый альбом
сегодня
Кавер-версия METALLICA от барабанщика
DECREPIT BIRTH
Барабанщик DECREPIT BIRTH Samus Paulicelli разместил собственную версию композиции METALLICA "Master Of Puppets".
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Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).