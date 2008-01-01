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*Ragnarok*



9 ноя 2018 : 		 RAGNAROK начали работу над альбомом

1 сен 2017 : 		 RAGNAROK нашли басиста

22 мар 2016 : 		 Новый альбом RAGNAROK доступен для прослушивания

23 фев 2016 : 		 Новая песня RAGNAROK

29 янв 2016 : 		 Новая песня RAGNAROK

22 янв 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома RAGNAROK

14 дек 2015 : 		 RAGNAROK завершили запись

18 сен 2014 : 		 RAGNAROK удивили кандидатурой вокалиста

16 апр 2014 : 		 Из RAGNAROK ушел вокалист

24 окт 2012 : 		 Новая песня RAGNAROK

18 сен 2012 : 		 Новая песня RAGNAROK

12 сен 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома RAGNAROK

4 июл 2012 : 		 Новое видео RAGNAROK

24 май 2012 : 		 RAGNAROK подписались на Agonia Records

20 сен 2011 : 		 RAGNAROK покинул REGAIN RECORDS

12 янв 2010 : 		 Обложка и семплы нового альбома RAGNAROK

25 фев 2009 : 		 RAGNAROK в марте отправляются в студию

26 май 2008 : 		 Воссоединившиеся RAGNAROK планируют записать новый альбом

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RAGNAROK начали работу над альбомом

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RAGNAROK отправились в студию для записи пока безымянного девятого альбома, выход которого предварительно намечен на май 2019 года на Agonia Records.

NorwayвЂ™s RAGNAROK Begin Work On New Album




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