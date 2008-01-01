Фраза, имя группы
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все новости группы
Ragnarok
9 ноя 2018
:
RAGNAROK начали работу над альбомом
1 сен 2017
:
RAGNAROK нашли басиста
22 мар 2016
:
Новый альбом RAGNAROK доступен для прослушивания
23 фев 2016
:
Новая песня RAGNAROK
29 янв 2016
:
Новая песня RAGNAROK
22 янв 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома RAGNAROK
14 дек 2015
:
RAGNAROK завершили запись
18 сен 2014
:
RAGNAROK удивили кандидатурой вокалиста
16 апр 2014
:
Из RAGNAROK ушел вокалист
24 окт 2012
:
Новая песня RAGNAROK
18 сен 2012
:
Новая песня RAGNAROK
12 сен 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома RAGNAROK
4 июл 2012
:
Новое видео RAGNAROK
24 май 2012
:
RAGNAROK подписались на Agonia Records
20 сен 2011
:
RAGNAROK покинул REGAIN RECORDS
12 янв 2010
:
Обложка и семплы нового альбома RAGNAROK
25 фев 2009
:
RAGNAROK в марте отправляются в студию
26 май 2008
:
Воссоединившиеся RAGNAROK планируют записать новый альбом
сегодня
RAGNAROK
начали работу над альбомом
RAGNAROK отправились в студию для записи пока безымянного девятого альбома, выход которого предварительно намечен на май 2019 года на Agonia Records.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).