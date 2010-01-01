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MIKE PORTNOY : «А ведь LARS был прав!» MIKE PORTNOY в ходе интервью к фильму "Rock Is Dead?" ответил вопрос о том, жив ли рок:



«Думаю, что есть две точки зрения на этот счёт. Мы говорим о музыке или о бизнесе? Потому что если вы говорите о музыке, я не могу согласиться. Я думаю, что рок как форма искусства просто продолжает расти, расти, цвести и цвести, тут есть многочисленные поджанры, которые продолжают увеличиваться в количественном отношении. Плюс есть вся великая музыка 50-летней давности и вся отличная музыка, созданная сегодня. Так что в музыкальном плане я не могу согласиться. Но если вы говорите о бизнесе, то в наше время становится всё тяжелее и тяжелее не только музыкантам, но и людям, которые не являются музыкантами, — звукозаписывающим компаниям или компаниям по продаже инструментов или розничным торговцам, будь то музыкальные магазины, которые продают инструменты или музыкальные магазины, которые продают компакт-диски и записи. Рок как бизнес переживает самые трудные времена в своей жизни.



Когда я пришёл в это дело, тысячи групп продавали миллионы альбомов. Теперь у вас есть миллионы групп, продающих тысячи записей. Артисты и музыканты должны думать о новых способах зарабатывать на жизнь»



На вопрос о том, считает ли он, что это вина Интернета, Mike ответил:



«Да, это так. Всё так и есть. Очевидно, что когда Napster появился в конце 1990-х или начале 2000-х, уже тогда пахнуло, Lars Ulrich из METALLICA ввязался в это дело и бился за музыкантов, а в итоге огрёб ушаты дерьма и был разорван на куски. Но вот мы сейчас здесь, прошло почти двадцать лет, и я думаю, что Lars, на самом деле, был во всём прав.



Такая группа, как METALLICA, может выжить, но если вы новая, молодая группа, и вы пытаетесь продать какие-то песни или билеты на концерт, это практически невозможно».



Несмотря на то, что потоковые музыкальные платформы фактически снизили пиратство, Portnoy считает, что каждый, кто скачал музыку незаконно, способствовал предполагаемой гибели музыкальной индустрии.



«Люди, которые буквально берут музыку бесплатно — вот кто и что убивает индустрию. Как я уже сказал, когда я появился с DREAM THEATER 30 лет назад в середине 1980-х, ты мог бы продать миллион записей. В настоящее время появившаяся новая команда продаст штук пятьсот пластинок. Группы не могут зарабатывать на жизнь. Они могут лишь выпустить свою музыку».



Mike добавил, что Интернет принёс музыкантам не только плохое:



«Всё зависит от того, какова ваша цель. Если ваша цель — продать и заработать денег, то это нереально. Если ваша цель — просто чтобы вашу музыку услышали, тогда у вас больше возможностей, чем когда-либо прежде. Так что в этом отношении Интернет оказался замечательной вещью. Когда я начинал в 1980-е, услышать свою музыку до подписания контракта было невозможно, а если подписал контракт на семь альбомов, то нужно было светиться в журнале Rolling Stone или быть на MTV; не было другого способа донести вашу музыку. В этом плюс современного положения дел — сейчас мы можешь сделать всё, не обрекая себя на пожизненную кабалу. Но это единственный плюс, который Интернет может предоставить большинству музыкантов».















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