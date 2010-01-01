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*Mike Portnoy*



13 ноя 2018 : 		 MIKE PORTNOY: «А ведь LARS был прав!»

12 июл 2018 : 		 MIKE PORTNOY: «Я не самый лучший барабанщик»

25 июн 2018 : 		 MIKE PORTNOY о Винни Поле

19 фев 2018 : 		 MIKE PORTNOY: «Металл сейчас сильнее и лучше, чем когда-либо»

7 фев 2018 : 		 MIKE PORTNOY о фотографии с гитаристом DREAM THEATER

7 фев 2018 : 		 Гитарист DREAM THEATER о фотографии с Mike'ом

24 янв 2018 : 		 MIKE PORTNOY: «Жаль, что RUSH всё»

1 янв 2018 : 		 MIKE PORTNOY и JOHN PETRUCCI вместе

1 дек 2017 : 		 MIKE PORTNOY: «Я отказываюсь говорить о том, как идут дела у DREAM THEATER без меня»

15 ноя 2017 : 		 MIKE PORTNOY: «У меня нет никакого желания играть в DREAM THEATER»

31 окт 2017 : 		 MIKE PORTNOY: «Возвращаться к DREAM THEATER не планирую»

20 сен 2017 : 		 MIKE PORTNOY закрыл форум

1 авг 2017 : 		 MIKE PORTNOY не жаждет реюниона с DREAM THEATER

10 июл 2017 : 		 MIKE PORTNOY: «Я люблю своих бывших коллег»

3 июл 2017 : 		 Видео с выступления MIKE PORTNOY's SHATTERED FORTRESS

10 апр 2017 : 		 MIKE PORTNOY: «Мне комфортно быть в команде»

21 мар 2017 : 		 Видео полного выступления MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS

20 мар 2017 : 		 BUMBLEFOOT, DEREK SHERINIAN в новой группе с MIKE PORTNOY?

16 мар 2017 : 		 Видео полного выступления MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS

3 мар 2017 : 		 MIKE PORTNOY работает с новой суперкомандой

22 фев 2017 : 		 Акустика от MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS

12 фев 2017 : 		 MIKE PORTNOY и SHATTERED FORTRESS дебютировали на сцене

24 ноя 2016 : 		 MIKE PORTNOY: «Почему мне нужно было уйти из DREAM THEATER»

13 сен 2016 : 		 MIKE PORTNOY о SHATTERED FORTRESS

12 сен 2016 : 		 MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS станут хедлайнерами ProgPower USA 2017

1 июл 2016 : 		 MIKE PORTNOY планирует целиком исполнить "12 Step Suite" DREAM THEATER

25 мар 2016 : 		 MIKE PORTNOY: "Барабанщик METALLICA научил меня скромности"

11 мар 2016 : 		 MIKE PORTNOY не считает себя хорошим барабанщиком

10 фев 2016 : 		 MIKE PORTNOY рассказал участникам DREAM THEATER о том, как он их любит

13 окт 2015 : 		 MIKE PORTNOY: «Мне нравится быть участником группы, в которой кто-то привлекает больше внимания, чем я»

21 апр 2015 : 		 MIKE PORTNOY о новом проекте

3 апр 2015 : 		 MIKE PORTNOY: «Я никогда не просил о пятилетней паузе для DREAM THEATER»

12 фев 2015 : 		 MIKE PORTNOY о своем металл-проекте

11 фев 2015 : 		 MIKE PORTNOY о METAL ALLEGIANCE

26 янв 2015 : 		 MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN и PAUL GILBERT исполнили песни THE WHO

6 янв 2015 : 		 MIKE PORTNOY основал новую группу

2 дек 2014 : 		 MIKE PORTNOY предупреждает о мошенниках

3 сен 2014 : 		 MIKE PORTNOY не жалеет об уходе из DREAM THEATER

1 сен 2014 : 		 MIKE PORTNOY о возможном возвращении в DREAM THEATER

28 июл 2014 : 		 MIKE PORTNOY вновь негодует...

9 июл 2014 : 		 MIKE PORTNOY негодует...

15 май 2014 : 		 MIKE PORTNOY одобряет решение насчёт QUEENSRŸCHE

2 янв 2014 : 		 MIKE PORTNOY: "Мне больше не интересны барабанные соло"

5 сен 2013 : 		 MIKE PORTNOY беспокоится о том, что о нём пишут в интернете

2 сен 2013 : 		 Фрагмент нового DVD PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN

28 авг 2013 : 		 MIKE PORTNOY: «BLACK SABBATH без BILL'a WARD'a — это не реюнион»

6 авг 2013 : 		 Фрагмент нового DVD PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN

5 авг 2013 : 		 MIKE PORTNOY: «Мой последний комментарий о DREAM THEATER вырван из контекста»

2 авг 2013 : 		 MIKE PORTNOY вернулся бы в DREAM THEATER

20 июл 2013 : 		 Трейлер нового DVD MIKE PORTNOY

12 июл 2013 : 		 MIKE PORTNOY: 'Я один из самых недопонятых музыкантов в мире'

2 июл 2013 : 		 PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN: Трейлер 'Live In Tokyo'

27 июн 2013 : 		 Концертный релиз PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN выйдет в сентябре

20 июн 2013 : 		 MIKE PORTNOY об уходе из ADRENALINE MOB и своих планах на будущее

28 мар 2013 : 		 PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN: Обложка и трек-лист

9 фев 2013 : 		 Трейлер нового DVD MIKE PORTNOY

9 фев 2013 : 		 Концертный релиз PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN выйдет в марте

22 янв 2013 : 		 MIKE PORTNOY о фэн-трибьюте '12 Step Suite'

19 дек 2012 : 		 Проект PORTNOY, KOTZEN, SHEEHAN закончил работу над альбомом

22 ноя 2012 : 		 MIKE PORTNOY: «Я ушел из DREAM THEATER потому, что вдохновение и отношения значат для меня больше, чем деньги»

12 ноя 2012 : 		 PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN: концерт в Токио будет сниматься для DVD

12 ноя 2012 : 		 MIKE PORTNOY недоволен названием, придуманным азиатскими промоутерами

9 ноя 2012 : 		 MIKE PORTNOY читает рэп

8 ноя 2012 : 		 MIKE PORTNOY опубликовал видео из Нью-Йорка

5 ноя 2012 : 		 MIKE PORTNOY о визите в Китай

29 окт 2012 : 		 MIKE PORTNOY опубликовал видео из Петербурга

21 окт 2012 : 		 MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, TONY MACALPINE, DEREK SHERINIAN: видео с выступления

19 окт 2012 : 		 MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, TONY MACALPINE, DEREK SHERINIAN: фрагмент нового DVD

19 окт 2012 : 		 MIKE PORTNOY исполнил песни ADRENALINE MOB и FLYING COLORS для Sabian's Cymbal Vote

15 окт 2012 : 		 MIKE PORTNOY о концертах с BILLY SHEEHAN'ом, TONY MACALPINE'ом и DEREK'ом SHERINIAN'ом: «Это будет круто!»

8 окт 2012 : 		 MIKE PORTNOY исполнил кавер-версию THE OSMONDS

9 авг 2012 : 		 MIKE PORTNOY выступил вместе с RICHIE KOTZEN'ом

3 авг 2012 : 		 MIKE PORTNOY о ситуации в индустрии музыки и об альбоме DREAM THEATER “Images And Words”

12 июл 2012 : 		 Mike Portnoy: «Мой уход из DREAM THEATER был лёгкой прогулкой в парке по сравнению с ситуацией в QUEENSRŸCHE»

19 июн 2012 : 		 MIKE PORTNOY: «Я намеренно искал проекты и музыкальные коллективы, которые отличаются по стилю от DREAM THEATER»

28 мар 2012 : 		 MIKE PORTNOY: «Я в буквальном смысле ел, дышал и срал DREAM THEATER'ом в течение 25-ти лет»

25 мар 2012 : 		 Трейлер нового DVD от MIKE PORTNOY

3 мар 2012 : 		 MIKE PORTNOY выпустит DVD в марте

31 янв 2012 : 		 JOHN SYKES о проекте с Портным

25 янв 2012 : 		 RICHIE KOTZEN в проекте PORTNOY/SHEEHAN?

25 янв 2012 : 		 Проекта JOHN SYKES/MIKE PORTNOY больше нет

31 дек 2011 : 		 MIKE PORTNOY: десятка лучших альбомов

31 дек 2011 : 		 MIKE PORTNOY сыграл с 90-летним CANDIDO CAMERO;

7 сен 2011 : 		 MIKE PORTNOY о возможном воссоединении с DREAM THEATER: «Я никогда не говорю «никогда»

5 сен 2011 : 		 PORTNOY: «Этот год был тяжёлым для меня — я видел, как фэны DREAM THEATER поворачиваются ко мне спиной»

8 авг 2011 : 		 MIKE PORTNOY: «Мне больно слышать новую музыку DREAM THEATER»

26 июл 2011 : 		 MIKE PORTNOY, JOHN SYKES в новой группе

7 июл 2011 : 		 MIKE PORTNOY назван 'барабанщиком года'

24 май 2011 : 		 YELLOW MATTER CUSTARD выпустят DVD и CD

4 май 2011 : 		 PORTNOY, ELLEFSON, BENANTE, BELLO собрали на мастер-классе 400 человек

27 апр 2011 : 		 MIKE PORTNOY заявил, что не хотел выносить на публику свой уход из DREAM THEATER

12 апр 2011 : 		 MIKE PORTNOY рассказал о своих новых проектах

2 мар 2011 : 		 MIKE PORTNOY выступил с кавер-группой

1 мар 2011 : 		 MIKE PORTNOY: «Участники DREAM THEATER не отвечают на мои письма и звонки»

16 фев 2011 : 		 MIKE PORTNOY начал запись ударных для проекта с вокалистом SYMPHONY X

5 фев 2011 : 		 MIKE PORTNOY работает с вокалистом SYMPHONY X

29 дек 2010 : 		 Бесплатный трибьют MIKE'у PORTNOY'омy

21 дек 2010 : 		 MIKE PORTNOY: «Я пытался вернуться в DREAM THEATER, но мне отказали»

17 дек 2010 : 		 Время Mike'а Portnoy в AVENGED SEVENFOLD подходит к концу

13 дек 2010 : 		 MIKE PORTNOY: "Я бы сказал... да не могу"

22 ноя 2010 : 		 MIKE PORTNOY: DREAM THEATER без меня «серьёзно испортит отношения»

9 сен 2010 : 		 MIKE PORTNOY заявил, что AVENGED SEVENFOLD не имеют отношение к его уходу из DREAM THEATER

6 май 2010 : 		 MIKE PORTNOY поедет в тур с AVENGED SEVENFOLD

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MIKE PORTNOY: «А ведь LARS был прав!»

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MIKE PORTNOY в ходе интервью к фильму "Rock Is Dead?" ответил вопрос о том, жив ли рок:

«Думаю, что есть две точки зрения на этот счёт. Мы говорим о музыке или о бизнесе? Потому что если вы говорите о музыке, я не могу согласиться. Я думаю, что рок как форма искусства просто продолжает расти, расти, цвести и цвести, тут есть многочисленные поджанры, которые продолжают увеличиваться в количественном отношении. Плюс есть вся великая музыка 50-летней давности и вся отличная музыка, созданная сегодня. Так что в музыкальном плане я не могу согласиться. Но если вы говорите о бизнесе, то в наше время становится всё тяжелее и тяжелее не только музыкантам, но и людям, которые не являются музыкантами, — звукозаписывающим компаниям или компаниям по продаже инструментов или розничным торговцам, будь то музыкальные магазины, которые продают инструменты или музыкальные магазины, которые продают компакт-диски и записи. Рок как бизнес переживает самые трудные времена в своей жизни.

Когда я пришёл в это дело, тысячи групп продавали миллионы альбомов. Теперь у вас есть миллионы групп, продающих тысячи записей. Артисты и музыканты должны думать о новых способах зарабатывать на жизнь»

На вопрос о том, считает ли он, что это вина Интернета, Mike ответил:

«Да, это так. Всё так и есть. Очевидно, что когда Napster появился в конце 1990-х или начале 2000-х, уже тогда пахнуло, Lars Ulrich из METALLICA ввязался в это дело и бился за музыкантов, а в итоге огрёб ушаты дерьма и был разорван на куски. Но вот мы сейчас здесь, прошло почти двадцать лет, и я думаю, что Lars, на самом деле, был во всём прав.

Такая группа, как METALLICA, может выжить, но если вы новая, молодая группа, и вы пытаетесь продать какие-то песни или билеты на концерт, это практически невозможно».

Несмотря на то, что потоковые музыкальные платформы фактически снизили пиратство, Portnoy считает, что каждый, кто скачал музыку незаконно, способствовал предполагаемой гибели музыкальной индустрии.

«Люди, которые буквально берут музыку бесплатно — вот кто и что убивает индустрию. Как я уже сказал, когда я появился с DREAM THEATER 30 лет назад в середине 1980-х, ты мог бы продать миллион записей. В настоящее время появившаяся новая команда продаст штук пятьсот пластинок. Группы не могут зарабатывать на жизнь. Они могут лишь выпустить свою музыку».

Mike добавил, что Интернет принёс музыкантам не только плохое:

«Всё зависит от того, какова ваша цель. Если ваша цель — продать и заработать денег, то это нереально. Если ваша цель — просто чтобы вашу музыку услышали, тогда у вас больше возможностей, чем когда-либо прежде. Так что в этом отношении Интернет оказался замечательной вещью. Когда я начинал в 1980-е, услышать свою музыку до подписания контракта было невозможно, а если подписал контракт на семь альбомов, то нужно было светиться в журнале Rolling Stone или быть на MTV; не было другого способа донести вашу музыку. В этом плюс современного положения дел — сейчас мы можешь сделать всё, не обрекая себя на пожизненную кабалу. Но это единственный плюс, который Интернет может предоставить большинству музыкантов».



MIKE PORTNOY Says LARS ULRICH Was




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Nenadoelo
13 ноя 2018, 09:35		Блин, вот только заголовок прочитал и сразу понял о чем будет нытье. И на фото надо Ларса с золотым унитазом.

RomV
13 ноя 2018, 11:17		Ларс же бился только с распространением записей металлики, ему было глубоко начхать, что там рядом лежало куча других малоизвестных групп и их "нагло пиратили". Или я что-то упустил?
Тогда в каком месте он "ввязался в это дело и бился за музыкантов"?

hamster
13 ноя 2018, 11:45		Про билеты на концерты забавно. Если люди любят вашу музыку, они пойдут на концерт и принесут вам деньги. Вот и способ заработка.
Про музыкальные инструменты пассаж вообще непонятен. Чем больше групп, тем больше продается инструментов, тут продавцы вообще не в накладе.

Rutger
13 ноя 2018, 11:55		При всем уважении, пошли они все в жопу. Надоело это нытье. Сами используют цифру по полной. Запись, сведение, мастеринг... Дешево, быстро, удобно, дерьмово. Но фэны должны покупать за теплые аналоговые денежки физические носители. Использовать интернет для рекламы, продажи билетов можно. Но скачать оттуда нельзя, ни ни. То и дело новости про особняки, которые продают\покупают музыканты. А кто сказал, что у условного Портного должен быть особняк? Или два, три? Где написано, что музыкант-звезда должен быть во сто крат богаче другого трудяги? Может, просто расклад стал более справедливым.


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