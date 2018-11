сегодня



Видео с выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH с временным барабанщиком Как уже сообщалось ранее, из-за операции барабанщик FIVE FINGER DEATH PUNCH Jeremy Spencer не смог поехать в текущий тур команда — его место занял "The Engine". Видео с выступления группы с ним доступно ниже.































