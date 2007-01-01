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*Gotthard*



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4 июл 2017 : 		 Новое видео GOTTHARD

14 фев 2017 : 		 Барабанщик HELLOWEEN поехал в тур с GOTTHARD

18 ноя 2016 : 		 Новое видео GOTTHARD

25 окт 2016 : 		 Обложка нового альбома GOTTHARD

16 окт 2016 : 		 Новый сингл GOTTHARD выйдет осенью

16 сен 2016 : 		 Новый альбом GOTTHARD выйдет зимой

24 дек 2015 : 		 Поздравление от GOTTHARD

10 июн 2015 : 		 Тизер нового концертного релиза GOTTHARD

12 фев 2015 : 		 GOTTHARD номинированы на две награды

16 янв 2015 : 		 GOTTHARD в сериале “Ghosts of the Road”

15 окт 2014 : 		 Новое видео GOTTHARD

8 окт 2014 : 		 GOTTHARD выпускают вино

18 июн 2014 : 		 Новое видео GOTTHARD

21 апр 2014 : 		 GOTTHARD открыли тур

21 мар 2014 : 		 Фрагменты новых песен GOTTHARD

28 фев 2014 : 		 Новое видео GOTTHARD

20 фев 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GOTTHARD

2 фев 2014 : 		 Новый альбом GOTTHARD выйдет в апреле

11 июл 2013 : 		 Новое видео GOTTHARD

4 дек 2012 : 		 Новое видео GOTTHARD

13 июл 2012 : 		 GOTTHARD на JOIZ TV

21 июн 2012 : 		 Видео с выступления GOTTHARD

11 июн 2012 : 		 GOTTHARD: Видео с выступления на Sweden Rock

4 июн 2012 : 		 GOTTHARD отыграли шоу в честь выхода нового альбома

22 май 2012 : 		 Семплы нового альбома GOTTHARD

17 май 2012 : 		 Новая песня GOTTHARD

14 май 2012 : 		 GOTTHARD впервые выступили с новым вокалистом

3 май 2012 : 		 Новое видео GOTTHARD

19 апр 2012 : 		 Новый сингл GOTTHARD

4 апр 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GOTTHARD

9 мар 2012 : 		 Новый альбом GOTTHARD выйдет в июне

31 янв 2012 : 		 Интервью с вокалистом GOTTHARD

1 дек 2011 : 		 Новый вокалист GOTTHARD: «Взаимная симпатия была с самого начала»

20 ноя 2011 : 		 GOTTHARD представили нового вокалиста

13 сен 2011 : 		 Трейлер нового DVD GOTTHARD

25 авг 2011 : 		 Новый сингл GOTTHARD

4 авг 2011 : 		 Концерт GOTTHARD выйдет в сентябре

31 янв 2011 : 		 GOTTHARD ищут нового вокалиста

20 ноя 2010 : 		 Выход нового релиза GOTTHARD отложен

29 окт 2010 : 		 GOTTHARD выпустят новый сборник

24 окт 2010 : 		 Фото с последнего места упокоения вокалиста GOTTHARD

22 окт 2010 : 		 Успехи GOTTHARD в чартах

18 окт 2010 : 		 Репортаж с гражданской панихиды по Стиву Ли

15 окт 2010 : 		 Поминки по вокалисту GOTTHARD пройдут в воскресенье

8 окт 2010 : 		 Сайт памяти вокалиста GOTTHARD

7 окт 2010 : 		 Nuclear Blast о смерти вокалиста GOTTHARD

6 окт 2010 : 		 Погиб вокалист GOTTHARD

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21 окт 2009 : 		 GOTTHARD посетят Ватикан

16 окт 2009 : 		 Новое видео GOTTHARD

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28 июн 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GOTTHARD

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17 мар 2009 : 		 Новый альбом GOTTHARD

27 ноя 2008 : 		 GOTTHARD вышли в финал...

8 май 2008 : 		 Песня GOTTHARD стала официальным гимном швейцарской футбольной сборной

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16 апр 2007 : 		 GOTTHARD закончили работу над новым видео

3 апр 2007 : 		 GOTTHARD приступают к съемкам нового видео

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Новое видео GOTTHARD

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"What I Wouldn't Give", новое видео группы GOTTHARD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Defrosted 2", выходящего седьмого декабря. Это один из двух треков этого акустического диска, запись которого проходила в марте.

Трек-лист:

CD1

01. Miss Me

02. Out On My Own

03. Bang

04. Sweet Little Rock 'N' Roller

05. Beautiful

06. Feel What I Feel

07. Hush

08. Remember It's Me

09. Stay With Me

10. Tequila Symphony No. 5

11. Mountain Mama


CD2

01. Why

02. C'est La Vie

03. One Life One Soul

04. Tell Me

05. Starlight

06. Sister Moon

07. Right On

08. Lift U Up

09. Heaven

10. Anytime, Anywhere

11. Smoke On The Water

12. Bye Bye Caroline (acoustic version)

13. What I Wouldn't Give (acoustic version)



GOTTHARD: Video For 'What I Wouldn't Give' From 'Defrosted 2' Album








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