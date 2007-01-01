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Новое видео GOTTHARD "What I Wouldn't Give", новое видео группы GOTTHARD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Defrosted 2", выходящего седьмого декабря. Это один из двух треков этого акустического диска, запись которого проходила в марте.



Трек-лист:



CD1



01. Miss Me



02. Out On My Own



03. Bang



04. Sweet Little Rock 'N' Roller



05. Beautiful



06. Feel What I Feel



07. Hush



08. Remember It's Me



09. Stay With Me



10. Tequila Symphony No. 5



11. Mountain Mama





CD2



01. Why



02. C'est La Vie



03. One Life One Soul



04. Tell Me



05. Starlight



06. Sister Moon



07. Right On



08. Lift U Up



09. Heaven



10. Anytime, Anywhere



11. Smoke On The Water



12. Bye Bye Caroline (acoustic version)



13. What I Wouldn't Give (acoustic version)























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