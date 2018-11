сегодня



DEVIN TOWNSEND поедет в акустический тур DEVIN TOWNSEND объявил о планах специального европейского акустического тура "An Evening With", стартующего в марте 2019 года. В его рамках он ответит на вопросы поклонников и исполнит материал из обширного бэк-каталога.



March 07 - Piano Man Jazz Club, Delhi, India



March 08 - Levi’s Lounge, Mumbai, India



March 30 - Savoy-teatteri, Helsinki, Finland



March 31 - Sodra Teatern, Stockholm, Sweden



April 01 - Edderkoppen, Oslo, Norway



April 02 - Bremen Theater, Copenhagen, Denmark



April 04 - PassionsKirche, Berlin, Germany



April 05 - Stodola, Warsaw, Poland



April 06 - La Fabrica, Prague, Czech Republic



April 07 - Freiheiz, Munich, Germany



April 09 - Kulturkirche, Cologne, Germany



April 10 - Grunspan, Hamburg, Germany



April 11 - St-Bavokerk, Haarlem, The Netherlands



April 24 - Bush Hall, London, UK



April 25 - Bush Hall, London, UK



April 26 - St George’s, Bristol, UK



April 27 - City Varieties, Leeds, UK



April 29 - Jam House, Edinburgh, UK



April 30 - Glee Club, Birmingham, UK



















+0 -2









просмотров: 168