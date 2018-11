сегодня



Видео с текстом от MAGNUM SPV опубликовали официальное видео с текстом на концертную версию песни "Lost On The Road To Eternity", которая взята из выходящего 18 января концертного релиза "Live At The Symphony Hall". В качестве специального гостя в ней принимал участие Tobias Sammet (AVANTASIA, EDGUY).

CD1



01. When We Were Younger (8:00)



02. Sacred Blood 'Divine' Lies (6:28)



03. Lost On The Road To Eternity (6:11)



04. Crazy Old Mothers (5:35)



05. Without Love (6:14)



06. Your Dreams Won't Die (5:42)



07. Peaches And Cream (5:09)



08. How Far Jerusalem (10:46)



CD2



01. Les Morts Dansant (5:46)



02. Show Me Your Hands (5:52)



03. All England's Eyes (4:48)



04. Vigilante (5:24)



05. Don't Wake The Lion (Too Old To Die Young) (11:43)



06. The Spirit (4:30)



07. When The World Comes Down (6:11)



















