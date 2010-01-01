Видео с текстом от MAGNUM

SPV опубликовали официальное видео с текстом на концертную версию песни "Lost On The Road To Eternity", которая взята из выходящего 18 января концертного релиза "Live At The Symphony Hall". В качестве специального гостя в ней принимал участие Tobias Sammet (AVANTASIA, EDGUY).
CD1
01. When We Were Younger (8:00)
02. Sacred Blood 'Divine' Lies (6:28)
03. Lost On The Road To Eternity (6:11)
04. Crazy Old Mothers (5:35)
05. Without Love (6:14)
06. Your Dreams Won't Die (5:42)
07. Peaches And Cream (5:09)
08. How Far Jerusalem (10:46)
CD2
01. Les Morts Dansant (5:46)
02. Show Me Your Hands (5:52)
03. All England's Eyes (4:48)
04. Vigilante (5:24)
05. Don't Wake The Lion (Too Old To Die Young) (11:43)
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