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Гитарист RUSH работает с MARCO MINNEMANN MARCO MINNEMANN опубликовал на Facebook-странице сообщение о том, что работает с гитаристом RUSH Alex'ом Lifeson'ом над новым проектом.



«Работаю над новым проектом вместе с гитаристом RUSH Axel'ом Lifeson'ом. Следите за информацией!»



В 2017 Alex и Marco уже сотрудничали над альбомом "Borrego", в записи которого также принимал участие и Joe Satriani.











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