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Видео LINKIN PARK набрало миллиард просмотров Видео LINKIN PARK на хит "Numb" набрало миллиард просмотров на этой неделе. Такую цель поставили фанаты после известий о смерти вокалиста, Честера Беннингтона. Этот трек закрывал диск 2003 года "Meteora" и был выпущен в качестве третьего сингла. После своего выхода, он двенадцать недель возглавлял альтернативные чарты и три недели рок чарты.















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