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Фронтмен OPETH считает, что DEEP PURPLE лучше BLACK SABBATH и LED ZEPPELIN Как сообщает Music Radar, фронтмен шведской группы OPETH Mikael Åkerfeldt уверен в том, что Deep Purple на своём пике легко отбрасывают назад как Led Zeppelin, так и Black Sabbath, добавив, что последние «не будут иметь шансов».



«Когда Deep Purple на вершине, нет ни одной группы, которая смогла бы соперничать с ними. Нельзя поставить Led Zeppelin против Deep Purple на пике... Они исчезнут. И особенно Black Sabbath, у них не было бы ни малейшего шанса! Это энергия высокого уровня в верхней точке их игры.



Я думаю, что Ritchie Blackmore был на пике формы в период с 1970 по 1973 годы. После этого он записал фантастические альбомы, некоторые из которых, по мнению слушателей, были неудачными, например "Burn" или "Stormbringer". Он всё ещё отлично играл на этих записях, но, возможно, немного устал».





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