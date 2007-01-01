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*Venom*



11 ноя 2018 : 		 Новый альбом VENOM выйдет зимой

18 дек 2017 : 		 Видео с выступления VENOM

15 дек 2017 : 		 Новый ЕР VENOM выйдет зимой

6 дек 2017 : 		 VENOM выпустят бокс-сет

19 июл 2017 : 		 Новый ЕР VENOM выйдет в этом, а альбом — в следующем году

13 июн 2017 : 		 Видео с выступления VENOM

3 окт 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM

7 сен 2016 : 		 Видео с выступления VENOM

16 авг 2016 : 		 Видео с выступления VENOM

19 ноя 2015 : 		 VENOM: «Не дайте себя одурачить»

11 авг 2015 : 		 Вокалист BEHEMOTH присоединился на сцене к VENOM

4 авг 2015 : 		 Доступна маска VENOM

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM

8 июн 2015 : 		 Видео с выступления VENOM

25 апр 2015 : 		 Бывшие музыканты VENOM в VENOM INC.

15 апр 2015 : 		 Видео с текстом от VENOM

11 мар 2015 : 		 Вокалист VENOM: "Да HENRY ROLLINS дурак"

9 фев 2015 : 		 Вокалист VENOM: "О воссоединении оригинального состава уже даже говорить никто не хочет"

28 янв 2015 : 		 Фронтмен VENOM расхвалил собственную группу

21 янв 2015 : 		 Новая песня VENOM

13 янв 2015 : 		 Новое видео VENOM

4 дек 2014 : 		 Обложка нового альбома VENOM

27 ноя 2014 : 		 Новый альбом VENOM выйдет в январе

26 ноя 2014 : 		 VENOM исполнят новый альбом целиком в рамках 70000 Tons Of Metal

8 сен 2014 : 		 Видео с выступления VENOM

25 июн 2014 : 		 VENOM исполнили новую песню

3 сен 2013 : 		 Видео с выступления VENOM

29 июл 2013 : 		 Видео с выступления VENOM

8 июл 2013 : 		 VENOM заканчивают работу над новым альбомом

12 май 2012 : 		 Бывший барабанщик VENOM Antton: «Cronos мне больше не брат»

16 ноя 2011 : 		 VENOM представили публике три новых трека

14 ноя 2011 : 		 Видео с выступления VENOM

17 окт 2011 : 		 Новая песня VENOM

29 сен 2011 : 		 Обложка нового альбома VENOM

24 сен 2011 : 		 VENOM выпустят "Fallen Angels" в ноябре

4 сен 2011 : 		 Выход альбома VENOM отложен

4 июл 2011 : 		 Трек-лист нового альбома VENOM

16 май 2011 : 		 Название нового альбома VENOM

9 мар 2011 : 		 VENOM сводят новый альбом

14 окт 2010 : 		 Видео с выступления VENOM

10 мар 2010 : 		 Опубликованы редкие фотографии VENOM

25 май 2009 : 		 VENOM объявили имя нового барабанщика

17 апр 2009 : 		 VENOM покинул барабанщик

8 апр 2009 : 		 VENOM: специальное издание "Black Metal" выйдет с бонусами

17 июн 2008 : 		 Диджипаковое издание нового альбома VENOM выйдет с двумя бонус-треками

27 май 2008 : 		 Вокалист VENOM о новом альбоме группы

14 май 2008 : 		 Выход альбома VENOM отложен

30 апр 2008 : 		 Аудиосэмплы с нового альбома VENOM в сети

28 апр 2008 : 		 Опубликована обложка и трек-лист нового альбома VENOM

23 апр 2008 : 		 Выложены семплы с нового альбома VENOM

10 сен 2007 : 		 VENOM: Новый альбом выйдет в следующем году

10 июн 2007 : 		 VENOM "полны энтузиазма" по поводу нового материала

3 май 2007 : 		 Выходит трибьют группе VENOM

16 июл 2006 : 		 Видео VENOM "The 7th Date of Hell" выйдет на DVD

20 июн 2006 : 		 Подробности о расширенном издании альбома VENOM "Cast In Stone"

14 апр 2006 : 		 Гитарист VENOM завершил гастроли в составе SCOOTER

5 мар 2006 : 		 Cronos (VENOM): "Музыкантам METALLICA нужно выкинуть слово "Metal" из названия группы"

31 янв 2006 : 		 Назначена дата релиза нового творения VENOM

21 дек 2005 : 		 VENOM разделались с "черным металом"

2 дек 2005 : 		 VENOM выпускают "Metal Black" в марте

19 май 2005 : 		 Новое демо VENOM

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Новый альбом VENOM выйдет зимой

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VENOM выпустят пятнадцатый альбом в карьере, получивший название "Storm The Gates", 14 декабря на Spinefarm Records. Он будет доступен на CD и в цифровом варианте, а на виниле и кассете появится в начале 2019 года.

Трек-лист:

01. Bring Out Your Dead

02. Notorious

03. I Dark Lord

04. 100 Miles To Hell

05. Dark Night (Of The Soul)

06. Beaten To A Pulp

07. Destroyer

08. The Mighty Have Fallen

09. Over My Dead Body

10. Suffering Dictates

11. We The Loud

12. Immortal

13. Storm The Gates



VENOM To Release 'Storm The Gates' Album In December




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