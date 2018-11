сегодня



Новый альбом VENOM выйдет зимой VENOM выпустят пятнадцатый альбом в карьере, получивший название "Storm The Gates", 14 декабря на Spinefarm Records. Он будет доступен на CD и в цифровом варианте, а на виниле и кассете появится в начале 2019 года.



Трек-лист:



01. Bring Out Your Dead



02. Notorious



03. I Dark Lord



04. 100 Miles To Hell



05. Dark Night (Of The Soul)



06. Beaten To A Pulp



07. Destroyer



08. The Mighty Have Fallen



09. Over My Dead Body



10. Suffering Dictates



11. We The Loud



12. Immortal



13. Storm The Gates















