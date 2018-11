сегодня



Новое видео MEMPHIS MAY FIRE "The Old Me", новое видео группы MEMPHIS MAY FIRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Broken, выходящего 16 ноября на Rise Records:



01. The Old Me



02. Watch Out



03. Sell My Soul



04. Who I Am



05. Heavy Is The Weight



06. Over It



07. Fool



08. Mark My Words



09. You And Me



10. Live Another Day



















