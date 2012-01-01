10 ноя 2018



PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA Видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS, проекта бывшего участника PANTERA и нынешнего фронтмена DOWN/SUPERJOINT Филипа Ансельмо, можно увидеть ниже, состоявшегося второго ноября в Jake's Sports Café And Backroom, Lubbock, Texas, доступно для просмотра ниже.







































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