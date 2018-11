10 ноя 2018



Новый альбом THE GHOST NEXT DOOR выйдет в 2019 THE GHOST NEXT DOOR заключили соглашение с лейблом Ripple Music, на котором в начале следующего года состоится релиз нового альбома, который будет доступен на виниле, CD и в цифровом варианте.















