10 ноя 2018



Новое видео ASHES OF ARES "The Alien" новое видео группы ASHES OF ARES, в состав которой входит бывший вокалист ICED EARTH Matt Barlow, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Well Of Souls", выпущенного девятого ноября на ROAR! Rock Of Angels Records:



01. Consuming The Mana



02. The Alien



03. Unworthy



04. Soul Searcher



05. Sun Dragon



06. Transcending



07. Let All Despair



08. In The Darkness



09. Spirit Of Man



10. Time Traveler



11. The God Of War



12. You Know My Name (bonus track)



























