Новое видео FEVER 333 "Burn It", новое видео группы FEVER 333, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Strength In Numb333rs", выходящего 18 января на Roadrunner/333 Wreckords Crew.



Трек-лист:



01. ...



02. Burn It



03. Animal



04. Prey For Me/3



05. One Of Us



06. Inglewood/3



07. The Innocent



08. Out Of Control/3



09. Am I Here?



10. Coup D'étalk



















